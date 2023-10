L’UEFA suspend tous les matches en Israël en raison du conflit en cours

L’UEFA, l’instance dirigeante du football en Europe, a reporté tous les matches se déroulant en Israël au cours des deux prochaines semaines. Israël est actuellement engagé dans une guerre contre le Hamas, un groupe militant palestinien. Le gardien rapporte que plus de 700 personnes sont mortes en Israël depuis une attaque surprise du Hamas. Les frappes aériennes israéliennes en représailles à Gaza ont tué plus de 400 personnes.

La décision de l’UEFA a des impacts immédiats au niveau des clubs et des pays. Par exemple, Israël et la Suisse ont programmé ce jeudi un match de qualification pour l’UEFA Euro 2024. En outre, Israël a disputé les éliminatoires du Championnat d’Europe U-21 contre l’Estonie et l’Allemagne. L’UEFA a suspendu ces deux compétitions. Il en va de même pour le championnat national israélien. La Premier League israélienne avait des matchs programmés. Cependant, l’UEFA empêche ces matchs d’avoir lieu.

Des questions demeurent quant à la capacité d’Israël à participer à d’autres qualifications pour l’Euro 2024. Le prochain match d’Israël contre le Kosovo aura lieu le dimanche 15 octobre. Ce match aura lieu à Prishtina. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à savoir si Israël peut envoyer en toute sécurité une équipe du pays d’origine.

« L’UEFA continuera de surveiller de près la situation et restera en contact avec toutes les équipes impliquées avant de prendre des décisions sur de nouvelles dates et sur d’éventuels changements pour d’autres rencontres à venir », a déclaré l’UEFA dans un communiqué. « L’UEFA prendra les prochains jours pour évaluer si Israël peut participer à son match de qualification pour l’Euro 2024 contre le Kosovo à Prishtina. »

Israël toujours en quête de qualification pour l’UEFA Euro 2024

Il est important de noter que ces matchs sont reportés et non annulés. Israël reste candidat à la qualification pour l’Euro 2024. Par exemple, l’UEFA et la FIFA ont suspendu les matches de qualification de l’Ukraine pour la Coupe du monde 2022. L’Ukraine a dû attendre plus de trois mois pour disputer ses éliminatoires continentales contre l’Écosse et le Pays de Galles. Cependant, les jeux ont finalement eu lieu.

Il est possible que les matches de qualification d’Israël n’aient pas lieu dans son pays d’origine. C’est le sort auquel l’équipe nationale ukrainienne est confrontée depuis l’invasion de la Russie début 2022.

PHOTO : IMAGO / GEPA Photos