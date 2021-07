Le chanteur des « Three Lions », Frank Skinner, a déclaré que l’UEFA s’était opposée au projet de lui et David Baddiel d’interpréter leur chanson populaire avant la finale du Championnat d’Europe de dimanche entre l’Angleterre et l’Italie à Wembley.

La chanson à succès, sortie en 1996, a été relancée ces dernières années alors que les performances footballistiques de l’Angleterre se sont améliorées, remontant dans les charts alors que les fans ont commencé à chanter les paroles lorsque l’équipe de Gareth Southgate a fait irruption dans les demi-finales de la Coupe du monde 2018.

Le couplet accrocheur de « Football’s Coming Home » est devenu l’hymne de facto des fans anglais, et Skinner a déclaré qu’il avait suggéré qu’il se produisait à Wembley avant la finale.

– Italie vs Angleterre, histoire finale de l’Euro 2020 : qui a l’avantage ?

– Euro 2020 : En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

« L’UEFA a déclaré qu’il était trop partisan et injuste envers les Italiens d’avoir cela », a déclaré Skinner, cité par Sky Sports lors de l’émission-débat britannique « The Last Leg ».

« Dans le match d’ouverture, qui était l’Italie contre la Turquie, (le ténor d’opéra italien) Andrea Bocelli a chanté ‘Nessun Dorma’ avant le match. »

L’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a confirmé avoir reçu une demande vendredi, mais a refusé car le programme de la cérémonie de clôture avait déjà été finalisé.

« Aucun élément supplémentaire ne peut être intégré à ce stade en raison du calendrier de compte à rebours très serré et des complexités opérationnelles avant le coup d’envoi », a déclaré à Reuters un porte-parole de l’UEFA.

« La chanson ‘Three Lions’… est la chanson des fans sélectionnée par l’Association anglaise de football, et sera jouée pendant l’échauffement des joueurs, comme cela a été le cas pour les matchs précédents de l’Angleterre. »