L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré que l’UEFA se concentrait uniquement sur l’argent et ignorait les managers et les joueurs après que certains des plus grands clubs du football aient tenté de se séparer de l’instance dirigeante du football européen cette semaine.

Le Barça était l’une des 12 équipes d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie à annoncer dimanche son implication dans une Super League européenne. Ce projet s’est depuis effondré après le retrait des six parties anglaises impliquées mardi.

L’UEFA, quant à elle, a adopté cette semaine une résolution visant à étendre la Ligue des champions de 32 équipes à 36, ce qui verra les équipes jouer 10 matchs de groupe au lieu des six auxquels elles jouent actuellement. Seize équipes passeront ensuite aux huitièmes de finale.

« C’est incroyable ce dont les joueurs ont besoin pour jouer ces dernières années dans toutes les compétitions », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse, interrogé sur les changements suggérés par l’UEFA et la Super League.

« Tout le monde parle d’une Super League ou d’un [new] Ligue des champions ou une autre façon de jouer en Europe. L’UEFA parle beaucoup, mais elle ne fait ni n’écoute les footballeurs, ni les managers ni les joueurs, sur le nombre de matchs. Le plus important pour eux est l’argent.

« Même en Espagne, le nombre de matchs que nous devons jouer – demain, nous jouerons à 22 heures. [CEST] – tout cela n’est pas toujours positif pour les joueurs. Je pense que c’est le plus important. Il est normal de penser à l’avenir du football, mais il faut avant tout protéger les joueurs de football. »

L’Atletico Madrid et l’Inter Milan ont suivi les six équipes anglaises en quittant la Super League européenne mercredi, tandis que l’AC Milan et la Juventus ont tous deux publié des déclarations reconnaissant qu’il est peu probable de progresser dans son format actuel.

Cependant, le Real Madrid, dont le président Florentino Perez devait être le président de la ligue, et le Barça n’ont encore fait aucun commentaire sur le projet en panne.

Des sources du Barça ont déclaré à ESPN avant la conférence de presse de Koeman que le club n’avait « aucun projet » de faire une annonce supplémentaire concernant la ligue.

Le nouveau président Joan Laporta n’a pas encore parlé de la question, bien qu’il ait rencontré les quatre capitaines de la première équipe, dont Lionel Messi et Gerard Pique, pour discuter du projet mercredi.

Une source a déclaré qu’ils avaient accepté d’attendre de voir ce qui se passerait ensuite, mais tout le monde était unanime sur le fait que toute décision finale de rejoindre une nouvelle compétition nécessiterait l’approbation des membres du club via un vote.

Le silence du Barça a obligé Koeman à jouer le rôle de porte-parole de fortune mercredi. Il était réticent à donner un avis sur les plans mais a dit qu’il était d’accord avec un tweet du défenseur Pique, qui disait: « le football est pour les fans, aujourd’hui plus que jamais ».

« J’ai parlé avec le président [on Tuesday] et il a expliqué la position du club « , a ajouté l’entraîneur néerlandais. » Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Il vaut mieux ne pas en dire beaucoup maintenant, personne ne sait ce qui va se passer.

« Ce que je veux le plus, c’est le meilleur pour ce club mais je suis d’accord avec le tweet de Pique. »