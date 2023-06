L’UEFA s’apprête à ajouter le VAR aux euros U21 après une gaffe

L’UEFA serait prête à introduire le VAR dans les Euros U-21 2023 actuellement en cours. L’instance dirigeante européenne du sport décide après une énorme erreur d’arbitrage lors d’un match jeudi. Cependant, alors que le tournoi vient de commencer, les rapports affirment que l’intégration de la technologie prendra du temps.

Selon des sources italiennes, l’UEFA a pris la décision d’introduire la VAR au stade des quarts de finale de la compétition. La compétition vient tout juste de commencer mercredi. Si ces rapports sont vrais, la technologie arrive le samedi 1er juillet.

L’UEFA U-21 Euros a besoin de VAR après des erreurs coûteuses

Le match de jeudi dans le tournoi entre l’Italie et la France s’est terminé dans la controverse après qu’un but clair n’ait pas été donné. L’Italie a mené la France 2-1 dans les dernières étapes du match de la phase de groupes. Raoul Bellanova a apparemment égalisé le score dans le temps additionnel pour aider à donner un point à l’Italie dans le groupe. Cependant, les officiels du match n’ont pas vu le ballon franchir la ligne de but et le match s’est terminé par une victoire de la France.

Outre le but refusé, l’Italie était également en désaccord avec deux autres décisions importantes. Les Italiens ont estimé que le but vainqueur de la France n’aurait pas dû compter en raison d’une faute quelques instants avant le tir. Il y avait aussi soi-disant un handball manqué par le défenseur français Pierre Kalulu à l’intérieur de la surface.

Après le match, l’entraîneur italien des moins de 21 ans, Paolo Nicolato, a fulminé face aux décisions de l’arbitrage. « Je ne m’attends pas à ce que l’arbitre s’excuse », a déclaré l’entraîneur. « Lui non plus ne sera pas satisfait de lui-même. L’impression est que les arbitres sont habitués à utiliser VAR. Sans cela, ils ne savent plus prendre des décisions rapidement.

Les matchs de la phase de groupes restent avant le début des quarts

Les quarts de finale commencent le tour à élimination directe du tournoi. La Roumanie et la Géorgie sont les hôtes. 16 équipes participent à la compétition, dont la moitié se qualifiera pour les quarts de finale.

Après la défaite de jeudi, l’Italie occupe la dernière place du groupe D de l’Euro U-21 2023. Les Italiens affronteront ensuite la Suisse, leader du groupe, dimanche dans un match crucial. Une autre défaite pourrait très bien mettre fin prématurément à leur tournoi.

