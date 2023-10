L’UEFA reporte le match de qualification Kosovo-Israël pour l’Euro 24 en pleine guerre

L’UEFA a reporté le match de qualification d’Israël pour le Championnat d’Europe contre le Kosovo, qui devait avoir lieu dimanche.

La décision de l’instance dirigeante du football européen intervient après que le Hamas, un groupe militant islamiste qui gouverne Gaza, a lancé samedi une attaque meurtrière contre Israël. Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas un jour plus tard. Le conflit a fait plus de 2 500 morts des deux côtés et des milliers de blessés.

UEFA a déclaré dans un communiqué Jeudi, le match à Pristina ne pourrait pas avoir lieu « parce que les autorités israéliennes n’autorisent actuellement pas leur équipe nationale à voyager à l’étranger ».

Israël est désormais en retard de deux matches dans un groupe de qualification serré où il rivalise avec la Suisse et la Roumanie pour les deux premières places. Deux équipes se qualifient pour le tournoi Euro 2024 en Allemagne.

Israël devait accueillir jeudi à Tel Aviv, leader du groupe, la Suisse, et ce match a été reporté dimanche soir. Ce match devrait désormais se jouer le 15 novembre, même s’il n’est pas clair si Israël peut accueillir des matchs en toute sécurité.

Israël doit désormais disputer trois matchs de qualification pour l’Euro 2024 au cours de la trêve internationale d’une semaine le mois prochain, conçue pour seulement deux matchs.

Le match à domicile d’Israël contre la Roumanie le 18 novembre, prévu à Jérusalem, semble être un match décisif pour le classement final du groupe.

Le retard du match Kosovo-Israël pourrait reporter le tirage au sort des éliminatoires de qualification de l’UEFA prévu le 23 novembre.

Israël participera aux séries éliminatoires même s’il termine troisième du groupe de qualification, car l’année dernière, le pays a dominé un groupe de la Ligue des Nations au deuxième rang.

Israël n’a jamais participé à la finale d’un tournoi du Championnat d’Europe. Israël a commencé à jouer dans la compétition en tant que membre de l’UEFA lors des qualifications pour l’Euro 1996.