L’UEFA répète son opposition à la Super League lors d’une rencontre avec ESL Backer A22 Sports

L’UEFA a rencontré mardi à Nyon A22 Sports, la société qui soutient un projet de Super League européenne (ESL), et a de nouveau rejeté l’idée d’une ligue dissidente, a déclaré l’instance dirigeante du football européen.

La réunion a réuni le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et des responsables des meilleures ligues européennes lors de leur rencontre avec le nouveau PDG d’A22 Sports, Bernd Reichart, et ses fondateurs Anas Laghrari et John Hahn.

Nasser Al-Khelaifi, président de l’Association européenne des clubs (ECA) et président du Paris St Germain, a également assisté à la réunion avec les PDG de plusieurs clubs et des représentants d’associations de supporters.

“Conformément à l’unité du football européen, l’UEFA et les acteurs du football participants ont une fois de plus rejeté à l’unanimité les raisons qui sous-tendent des projets tels que l’ESL lors de la discussion d’aujourd’hui”, a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

“Les participants ont pris note, avec surprise, des affirmations du PDG d’A22 Sports selon lesquelles cette société ne représente aucun club à quelque titre que ce soit, y compris les trois clubs qui continuent de soutenir ouvertement le projet.”

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus faisaient partie des 12 clubs à annoncer une Super League dissidente en avril de l’année dernière mais, après une réaction hostile de tout le match, y compris des fans et des gouvernements, le mouvement s’est rapidement effondré.

Les six clubs anglais – Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham Hotspur – ainsi que l’Inter Milan, l’AC Milan et l’Atletico Madrid se sont retirés du projet.

Le Real, le Barça et la Juve ont cependant continué à pousser l’idée et après qu’un tribunal de Madrid ait empêché l’UEFA de punir les clubs dissidents, l’affaire a été renvoyée devant la Cour européenne de justice basée à Luxembourg.

L’UEFA a ajouté que les clubs anglais n’avaient pas participé à la réunion de mardi car ils devaient assister à une assemblée des actionnaires de Premier League.

Reichart, l’ancien PDG de la société de médias RTL Deutschland, a été nommé le mois dernier au poste de nouveau PDG d’A22 Sports Management et avait déclaré que les clubs de football européens étaient “à la traîne en termes d’opportunités”.

Alors que l’idée originale de la Super League suggérait qu’il s’agirait d’une ligue fermée de clubs riches, Reichart a déclaré qu’il y aurait promotion et relégation.

