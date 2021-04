Le Comité exécutif de l’UEFA a répondu à la menace d’une Super League européenne séparatiste (ESL) en votant à l’unanimité pour sanctionner la nouvelle Ligue des champions à 36 équipes, ont déclaré des sources à ESPN.

Lors d’un vote à Montreux, en Suisse, lundi, le Comité exécutif a adopté une résolution visant à étendre la Ligue des champions à partir de son format actuel de 32 équipes, le tournoi remodelé devant commencer au début de la saison 2024-25.

Le changement verra chaque club jouer 10 matchs de groupe, au lieu de six, avant de passer à un système à élimination directe de 16 équipes dans la seconde moitié de la saison.

Des sources ont déclaré à ESPN que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, faisait partie de ceux qui ont voté, les champions de France n’étant pas impliqués dans le plan de l’ESL.





L’UEFA avait été poussée à rendre la Ligue des champions plus lucrative pour les clubs participants, mais avec 12 des principales équipes européennes annonçant dimanche leur intention de former l’ESL, il n’est pas clair si le nouveau tournoi impliquera ces équipes qui tenteront de former leur propre compétition distincte.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, doit s’exprimer publiquement sur les changements de la Ligue des champions et la menace d’une échappée lundi à 14h30 CET.