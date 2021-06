CHRISTIAN Eriksen a été « transféré à l’hôpital et stabilisé », a indiqué l’UEFA dans un communiqué.

Le milieu de terrain danois s’est effondré lors de son premier match de l’Euro 2020 contre la Finlande et a reçu le CPR sur le terrain.

Les coéquipiers d’Eriksen se tenaient autour du joueur alors qu’il recevait des soins médicaux sur le terrain Crédit : EPA

Un communiqué publié par l’UEFA a déclaré: « Suite à l’urgence médicale impliquant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels de match et de plus amples informations seront communiquées à 19h45 CET. Le joueur a été transféré à l’hôpital et s’est stabilisé. »

Le personnel médical s’est immédiatement précipité sur le terrain et a pratiqué la RCR pour tenter de réanimer Eriksen. Les joueurs danois ont formé un cercle autour du personnel médical dans un souci de confidentialité.

Les fans choqués du Parken Stadium de Copenhague ont regardé avec horreur les médecins s’occuper de l’ex-star des Spurs.

Les coéquipiers d’Eriksen ont formé un cercle autour de l’as de l’Inter Milan, certains en larmes.

Il n’y avait pas de mot immédiat sur l’état d’Eriksen.

Le match a été arrêté à la 43e minute.

L’arbitre anglais Anthony Francis a immédiatement fait signe au personnel médical de venir sur le terrain après l’effondrement d’Eriksen.

L’épouse du milieu de terrain, Sabrina Kvist Jensen, a été vue en larmes et consolée par les joueurs danois après s’être précipitée sur le terrain.

L’UEFA a par la suite annoncé que le match avait été suspendu en raison d’une « urgence médicale ».

Les deux équipes ont quitté le terrain avec des officiels brandissant des draps pour cacher Eriksen à la vue.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Thesun.co.uk est votre destination de prédilection pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.