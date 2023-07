L’UEFA prend une décision sur le sort de Barcelone en Ligue des champions

Barcelone a confirmé sa place en UEFA Champions League pour la saison à venir. En tant que champions d’Espagne en titre, les Blaugrana obtiendront une tête de série lors du tournoi de la saison prochaine.

L’autorité européenne a assuré au club catalan qu’il ne serait pas sanctionné pour « l’affaire Negreira », comme l’a rapporté la publication catalane SPORT.

L’affaire est devenue publique en février et il a été suggéré que Barcelone était impliquée dans des matchs truqués. Au lieu de cela, ils ont toujours affirmé que les fonds étaient utilisés pour acquérir des rapports techniques d’arbitrage.

Le rapport ajoute que l’UEFA estime qu’aucun jugement n’indique que le club catalan a influencé l’arbitrage dans la Primera Division espagnole. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils n’interviendront pas pour sanctionner le club, même si l’affaire a été portée devant les tribunaux.

Gundogan et Martinez joueront en UEFA Champions League

Barcelone poussera un soupir de soulagement, car ils ne pouvaient pas se permettre le coût de réputation ou financier que ce scandale potentiel aurait coûté. Cette évolution prometteuse les a rapprochés de l’obtention de deux signatures majeures pour la prochaine campagne.

Ilkay Gundogan, autrefois capitaine de Manchester City, a été confirmé pour se joindre à un transfert gratuit. L’international allemand a signé un contrat de deux ans avec une clause de prolongation d’un an à condition qu’il apparaisse dans au moins 60% des matchs de sa deuxième saison.

Selon SPORT, une autre signature, l’ancien défenseur de l’Athletic Club Inigo Martinez, dont le contrat à Bilbao a pris fin le 30 juin, pourrait être confirmée dans les prochains jours. L’équipe négocie actuellement avec deux des jeunes joueurs les plus réputés, espérant faire deux acquisitions majeures en 2024.

Cette bonne nouvelle signifiera deux nouvelles signatures pour le Barça

Un accord entre Barcelone et Athletico Paranaense pour Vitor Roque est largement en préparation depuis un certain temps maintenant, le Barça acceptant de payer à Athletico Paranaense 35 millions d’euros (38,25 millions de dollars) à l’avance et 10 millions d’euros supplémentaires (10,9 millions de dollars) à condition que certains critères soient satisfaits.

Pendant ce temps, l’équipe de Xavi affrontera d’autres grandes équipes européennes pour signer le joyau turc Arda Guler, dont la clause de libération de 17,5 millions d’euros (19 millions de dollars) est désormais raisonnable. Le journaliste espagnol Gerard Romero affirme également qu’un accord de principe a été conclu pour lui.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto