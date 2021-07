L’UEFA ouvre une enquête sur les supporters anglais après la violence de la foule à Wembley qui a marqué la finale de l’Euro 2020

Des centaines de supporters anglais sans billet – décrits plus tard par la FA comme « ivrognes ivres » – a pris d’assaut la patrie du football anglais dans le but d’accéder à la finale de dimanche contre l’Italie lors d’événements qui ont conduit à 53 arrestations à l’intérieur du stade et plusieurs autres à l’extérieur.

Des images des médias sociaux ont détaillé les troubles à l’intérieur du stade alors que les fans anglais se battaient entre eux et ont été vus participer ouvertement à la consommation de drogue dans des scènes critiquées par le gouvernement britannique, ainsi que par d’autres organismes comme l’OMS qui ont suggéré que l’incident une « catastrophe » dans le cadre de la prévention du Covid-19.

L’Angleterre a perdu le match aux tirs au but après prolongation.

| NOUVEAU : les personnes essayant d’entrer à Wembley sans billets pic.twitter.com/SOWTdaY7oc – Nouvelles pour tous (@NewsForAllUK) 11 juillet 2021

Et il semble que la gueule de bois de cet épisode sera prolongée après que l’UEFA a ouvert une enquête sur les événements de Wembley – et la FA a été frappée de quatre accusations liées au comportement de ses fans.

Ceux-ci comprenaient des perturbations pendant l’hymne national, l’invasion du terrain, le lancement d’objets dangereux et l’allumage de feux d’artifice à l’intérieur du stade.

« Par ailleurs, un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA a été nommé pour mener une enquête disciplinaire sur des événements impliquant des supporters qui se sont produits à l’intérieur et autour du stade.« , a déclaré l’UEFA.

« Des informations à ce sujet seront disponibles en temps voulu. »

Cela survient quelques jours seulement après que l’instance dirigeante du football européen a ouvert une enquête similaire sur divers événements qui ont eu lieu lors de la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark, également à Wembley.

A cette occasion, le gardien danois Kasper Schmeichel a été pris pour cible par des supporters avec un stylo laser alors qu’il se préparait à faire face à un penalty décisif du skipper anglais Harry Kane. L’Angleterre a ensuite été condamnée à une amende d’un peu plus de 26 000 £.

Une interdiction de stade imposée au football anglais fait partie des sanctions potentielles auxquelles l’Angleterre pourrait être confrontée à la suite de l’enquête de l’UEFA. La Hongrie s’est récemment vu imposer une suspension de deux matchs pour les spectateurs après que ses supporters se soient révélés avoir agi de manière homophobe et raciste lors d’un match à Budapest.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, s’est quant à lui excusé auprès des fans anglais qui avaient acheté des billets mais ont été touchés par les scènes de violence dans le stade, au milieu d’informations selon lesquelles des fans sans billet auraient volé des sièges destinés à d’autres supporters. Il s’est également engagé à mener un examen interne à grande échelle de la situation.

Bullingham a ajouté que les fans qui s’étaient introduits par effraction dans le stade seraient interdits d’assister aux futurs matchs de la FA.