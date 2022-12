L’UEFA ouvre des enquêtes sur la Juventus pour d’éventuelles violations des réglementations FFP et des licences de club | Nouvelles du football

L’UEFA a ouvert une enquête officielle sur la Juventus pour d’éventuelles violations de ses réglementations en matière de licence de club et de fair-play financier.

Les procureurs de Turin, où est basé le club de la Juventus, ont enquêté sur la comptabilité du groupe et les déclarations faites aux marchés financiers au cours des trois dernières années.

Ils se sont penchés sur les valeurs attribuées aux transferts de joueurs entre clubs et si, comme indiqué, les salaires ont été sacrifiés pendant la pandémie de COVID-19 ou simplement reportés.

La Juventus a déclaré mercredi que les allégations du parquet “n’apparaissent pas étayées ni alignées” et qu’elles “restent convaincues que le club a toujours agi correctement”.

“L’UEFA se réserve le droit de résilier l’accord de règlement”

Plus tôt cette année, la Juventus faisait partie des huit clubs qui se sont installés avec l’UEFA après avoir omis de se conformer aux exigences de seuil de rentabilité la saison dernière.

La déclaration de l’UEFA indique que le règlement préalable pourrait être annulé et qu’elle pourrait prendre des mesures juridiques qu’elle jugerait appropriées et imposer des mesures disciplinaires conformément aux règles de procédure de l’UEFA CFCB.

Un communiqué de l’UEFA se lit comme suit : “La première chambre du CFCB a ouvert aujourd’hui une enquête officielle sur la Juventus FC pour d’éventuelles violations des réglementations sur les licences de club et le fair-play financier.

“L’enquête de la première chambre de l’ICFC se concentrera sur les violations financières présumées qui ont été récemment rendues publiques à la suite de la procédure menée par la Commission italienne des sociétés et des échanges (CONSOB) et le procureur de la République de Turin.

“Le 23 août 2022, la première chambre de l’ICFC a conclu un accord transactionnel avec la Juventus FC. Cet accord transactionnel a été conclu sur la base des informations financières précédemment soumises par le club concernant les exercices clos en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

“Dans le cas où, après la conclusion de cette enquête, la situation financière du club était significativement différente de celle appréciée par la première chambre de l’ICFC au moment de la conclusion de l’accord de règlement, ou si des faits nouveaux et substantiels surviennent ou deviennent connus, la première chambre de l’ICFC La Chambre se réserve le droit de résilier l’accord de règlement, de prendre toute mesure juridique qu’elle juge appropriée et d’imposer des mesures disciplinaires conformément aux Règles de procédure applicables de l’UEFA CFCB.

“La première chambre de l’ICFC coopérera avec les autorités nationales et ne fera aucun autre commentaire sur l’affaire tant que l’enquête est en cours.”

Le président de la Juventus Andrea Agnelli et le reste du conseil d’administration du club démissionnent

Image:

Le président de la Juventus Andrea Agnelli a démissionné avec le reste du conseil d’administration du club





La nouvelle de l’enquête de l’UEFA survient deux jours seulement après la démission de l’ensemble du conseil d’administration de la Juventus, dont le président Andrea Agnelli.

La démission collective est intervenue après que les états financiers de la Juventus ont été examinés par les procureurs et le régulateur du marché italien Consob ces derniers mois pour fausse comptabilité et manipulation du marché. La société a nié tout acte répréhensible.

De plus, la Juventus a publié une perte annuelle de 220 millions de livres sterling pour la saison dernière – un montant record dans l’histoire du club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La journaliste Mina Rzouki explique pourquoi l’ensemble du conseil d’administration de la Juventus a démissionné, une enquête ayant été ouverte sur les transferts du club.



Une déclaration de la Juventus disait: “Le conseil d’administration, compte tenu de l’orientation et de la pertinence des problèmes juridiques et techniques comptables en suspens, a jugé qu’il était dans le meilleur intérêt de recommander à la Juventus d’adopter un nouveau conseil d’administration pour traiter ces questions.”

Aux côtés d’Agnelli, le vice-président Pavel Nedved a également proposé sa démission, tout comme le directeur général Maurizio Arrivabene – mais la Juventus a demandé à ce dernier de rester à son poste pour passer au prochain conseil d’administration.

Les administrateurs Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia et Suzanne Keywood ont également démissionné.

La Juventus a confirmé mardi matin que le turinois Gianluca Ferrero remplacerait Agnelli.

“[Ferrero] possède une solide expérience et les compétences techniques nécessaires, ainsi qu’une véritable passion pour la Juventus, qui font de lui la personne la plus apte à occuper le poste”, a déclaré un communiqué de la Juventus à la Bourse.

La Juventus a également confirmé que Maurizio Scanavino prendrait la relève en tant que directeur général, tandis que les postes d’administrateur vacants restent vacants car des candidats sont recherchés. Le club devrait tenir une assemblée générale des actionnaires le 18 janvier, date à laquelle tous les rôles seront pourvus.

Le cours de l’action du côté nord de l’Italie a chuté de près de 5% dans les échanges du matin mardi et la valeur du club est à son plus bas depuis 2017.

Paratici des Spurs nommé dans la demande d’acte d’accusation

Le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, a été nommé dans une demande d’inculpation des magistrats du parquet de Turin en Italie.

La demande fait partie de l’enquête Prisma sur les états financiers de la Juventus entre 2019 et 2021 et comprend 11 autres anciens directeurs de club, ainsi que le club lui-même en tant qu’entité juridique.

Le juge d’instruction doit fixer une audience au cours de laquelle il décidera s’il accepte l’acte d’accusation et poursuit le processus, ou rend un décret de « non lieu de procéder », dans les prochains jours.

Dans ce groupe nommé figurent également l’ancien président de la Juve Agnelli, l’ancien vice-président Nedved, l’ancien directeur général Arrivabene et le membre du conseil d’administration Roncaglio, qui ont tous démissionné de leurs fonctions mardi avec le reste du conseil d’administration de la Juve.

Deux anciens directeurs financiers Marco Re et Stefano Bertola, l’ancien directeur général et financier Stefano Cerrato, l’ancien directeur juridique et directeur juridique Cesare Gabasio, l’ancien membre du conseil d’administration Enrico Vellano et deux auditeurs légaux chez Ernst & Young – Stefania Boschetti et Roberto Grossi – sont également nommés dans la demande d’acte d’accusation.

Tottenham – les employeurs actuels de Paratici – n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Nouvelles de Sky Sports.

“La Liga exige que des sanctions sportives immédiates soient appliquées à la Juventus”

Mardi, la ligue espagnole a publié un communiqué exigeant que des “sanctions sportives immédiates” soient appliquées à la Juventus, notant qu’elle avait déposé une plainte auprès de l’UEFA en avril pour manquements au fair-play financier.

“Dans le cadre de sa campagne pour promouvoir un football financièrement durable en Europe, LaLiga continue de porter plainte contre la Juventus et exige que des sanctions sportives immédiates soient appliquées au club par les autorités compétentes”, indique un communiqué de LaLiga.

“LaLiga est depuis longtemps un partisan majeur de la mise en œuvre, de l’application et de l’application de règles strictes de viabilité financière dans le football.

“La compétition espagnole elle-même applique ses règles de “contrôle économique” depuis près d’une décennie, à la demande des clubs qui composent la ligue.

“La viabilité financière est primordiale pour protéger l’activité du football.”