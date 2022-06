L’UEFA organisera un tournoi international de football pour les réfugiés | Nouvelles du monde

Un nouveau tournoi international de football pour les réfugiés aura lieu à la fin de ce mois.

Les équipes seront composées à 70 % de réfugiés et à 30 % de joueurs non réfugiés et se dérouleront le 29 juin à Nyon, en Suisse, où se trouve le siège de l’UEFA.

L’Unity Euro Cup est une compétition amicale et réunira des équipes d’Autriche, de Belgique, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Malte, de la République d’Irlande et de Suisse.

Son objectif est de renforcer les liens entre les communautés et les personnes déplacées à travers le football. L’annonce du tournoi a été faite lors de la Journée mondiale des réfugiés.

UEFA a signé l’année dernière un accord de coopération avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans le cadre de sa stratégie « Strength Through Unity ».

Michele Uva, responsable du football et de la responsabilité sociale de l’UEFA, a déclaré : « Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l’UEFA honore la force et le courage des réfugiés aux côtés du HCR.

« Notre objectif commun est d’aider les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à rester en bonne santé physique et mentale et à faire partie de leur communauté d’accueil grâce au pouvoir du football. »