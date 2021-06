L’UEFA nie avoir ordonné la confiscation des drapeaux arc-en-ciel des supporters néerlandais dans la fanzone de l’Euro 2020 à Budapest

Indéniablement un élément politiquement chargé pour le match de ce soir à Budapest. Le capitaine néerlandais Gini Wijnaldum portera un brassard « one love » à la suite de la loi hongroise anti-LGBT. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte n’est pas présent et a déclaré: « La Hongrie n’a plus sa place dans l’UE ». #NEDCZE

– Derek Rae (@RaeComm) 27 juin 2021