L’UEFA ne manque pas d’ambition pour l’Euro féminin, selon Kessler

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – La responsable du football féminin de l’UEFA, Nadine Kessler, a rejeté les affirmations selon lesquelles l’instance dirigeante du football européen manquait d’ambition dans la sélection des sites pour l’Euro 2022, les records de fréquentation du tournoi en Angleterre devant être battus.

Les foules à guichets fermés pour le match d’ouverture entre l’Angleterre et l’Autriche à Old Trafford et la finale à Wembley verront le record de foule pour un match d’un Championnat d’Europe féminin battu à deux reprises.

Cependant, entre ces deux événements marquants les 6 et 31 juillet, les 29 autres matchs se joueront dans des stades beaucoup plus petits.

La sélection du stade Academy d’une capacité de 4 400 places de Manchester City pour trois matches de groupe a été qualifiée d'”embarrassante” et d'”irrespectueuse” par la milieu de terrain islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir.

Le Leigh Sports Village, d’une capacité de 7 800 places, accueillera également quatre matchs, dont un quart de finale.

Les ventes de billets se rapprochent d’un demi-million combiné, soit plus du double de la fréquentation totale du dernier Euro féminin aux Pays-Bas il y a cinq ans.

Mais il reste encore plus de 200 000 billets en vente et Kessler a admis que les choix de lieu devaient être basés sur la «réalité» pour créer la meilleure atmosphère possible à l’intérieur des stades.

“Nous pensons que c’est toujours la bonne décision”, a déclaré Kessler à l’AFP.

“Je dis toujours que tout en essayant d’avoir la plus grande ambition, nous ne pouvons pas non plus perdre la réalité et je fais référence au passé. Lors de notre dernier Euro féminin, nous avons eu 5 000 spectateurs en moyenne, si on ne compte pas les matches des Pays-Bas.

“Si vous augmentez la capacité du tournoi de 430 000 à 720 000, alors je ne pense pas que vous puissiez dire que les organisateurs du tournoi n’ont pas assez d’ambition.”

– “Différence visible” par rapport à 2017 –

Le tournoi devait avoir lieu en 2021, mais a été retardé de 12 mois en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur le calendrier du football.

Covid-19 a stoppé une partie de l’élan du football féminin après une Coupe du monde 2019 record en termes de chiffres d’audience.

Mais les cinq années qui se sont écoulées depuis le dernier Euro ont encore été transformatrices pour le football féminin.

Kessler était à l’origine d’un changement majeur dans la Ligue des champions féminine avec une phase de groupes introduite pour la première fois la saison dernière.

L’argent a afflué de nouveaux sponsors, d’accords de droits de télévision et de clubs désormais prêts à dépenser beaucoup pour améliorer les normes de leurs équipes féminines.

“Mes attentes sont vraiment élevées, je m’attends à une différence visible par rapport à 2017”, a ajouté Kessler sur ce à quoi s’attendre sur le terrain.

“J’ai déjà ressenti cela lorsque je regarde du football national mais aussi tout au long de la saison de la Ligue des champions.

“Les deux ont montré que dans de nombreux pays, il y a une grande amélioration de ce qui s’est passé avec l’ensemble de la professionnalisation et les normes qui augmentent autour des équipes.

“Il est logique que vous puissiez également voir les résultats sur le terrain.”

Kessler faisait partie de l’équipe allemande qui a remporté l’Euro en 2013 – l’une des huit fois où Die Nationalelf a remporté le tournoi en 12 éditions.

Cependant, ce sont l’Angleterre et l’Espagne, hôtes, qui sont les favorites avant le tournoi alors qu’elles cherchent à remporter un tournoi majeur féminin pour la première fois.

La France, les Pays-Bas tenants du titre et la Suède, médaillée d’argent olympique, sont des prétendants réalistes, tandis que la Norvégienne Ada Hegerberg et la capitaine du Danemark Pernille Harder équiperont également leur pays avec deux des meilleures attaquantes du monde.

“C’est bien que tant de prétendants, tant d’équipes, aient même déclaré publiquement des ambitions qu’ils veulent tous y aller”, a déclaré Kessler.

« Le sommet de la pyramide est devenu un peu plus large. C’est exactement ce dont nous avons besoin pour susciter plus d’intérêt.