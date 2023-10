L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, reporte les prochains matchs en Israël

NYON, Suisse (AP) — L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a reporté tous les matches prévus en Israël au cours des deux prochaines semaines après l’attaque surprise du Hamas.

« À la lumière de la situation sécuritaire actuelle en Israël, l’UEFA a décidé de reporter tous les matches prévus en Israël dans les prochaines semaines, de nouvelles dates devant être confirmées en temps utile », a indiqué l’UEFA dans un communiqué dimanche.

Cela inclut le match d’Israël contre la Suisse lors des qualifications pour le Championnat d’Europe 2024, qui était prévu jeudi au stade Bloomfield de Tel Aviv.

« L’UEFA continuera de surveiller de près la situation et restera en contact avec toutes les équipes impliquées avant de prendre des décisions sur de nouvelles dates et sur d’éventuels changements pour d’autres rencontres à venir », a déclaré l’UEFA.

Le match de qualification d’Israël pour l’Euro 2024 au Kosovo le 15 octobre pourrait également être affecté, l’UEFA déclarant qu’elle « se réserve quelques jours supplémentaires pour évaluer » si le match peut avoir lieu à cette date « ou s’il doit être reporté ».

Les éliminatoires du Championnat d’Europe des moins de 21 ans d’Israël contre l’Estonie et l’Allemagne, respectivement jeudi et 17 octobre, ont également été reportés. Un mini-tournoi U17 impliquant Israël, la Belgique, Gibraltar et le Pays de Galles, prévu du mercredi au 17 octobre, a également été reporté.

