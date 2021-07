L’UEFA lance une enquête sur le comportement des supporters ; accusé d’invasion, de troubles

L’UEFA a ouvert une enquête formelle sur la prise d’assaut du stade de Wembley par des supporters lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche, en plus d’inculper l’Association anglaise de football de quatre infractions distinctes relatives à la conduite des supporters.

La première apparition de l’Angleterre dans un tournoi depuis 55 ans s’est soldée par une défaite aux tirs au but contre l’Italie et a été éclipsée par des scènes de violence à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du terrain.

On estime que jusqu’à 5 000 supporters ont eu accès au stade sans billet de match. Des sources ont déclaré à ESPN que les lecteurs de billets ont cessé de fonctionner pendant un certain temps et que les fans ont soit « taillé » leur chemin – en suivant rapidement ceux qui avaient des billets légitimes – soit ont fait irruption par les entrées conçues pour les supporters handicapés.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux de bagarres éclatant dans les halls tandis que les stewards étaient submergés alors que des centaines de personnes arrivaient avec des billets pour trouver quelqu’un déjà à leur place.

Malgré l’appel d’avant-match du sélectionneur anglais Gareth Southgate à respecter l’hymne national italien, de forts huées ont été entendues tout au long, un envahisseur de terrain a retardé les dernières minutes du temps normal et des objets ont été lancés sur les joueurs italiens alors qu’ils célébraient leur succès aux tirs au but.

Un communiqué publié par l’UEFA mardi après-midi énumérait quatre chefs d’inculpation contre la FA : « Invasion du terrain de jeu par ses supporters ; Jets d’objets par ses supporters ; Perturbations causées par ses supporters pendant l’hymne national ; Allumage d’un feu d’artifice par ses supporters . »

La FA a lancé sa propre enquête en collaboration avec la police métropolitaine, mais l’UEFA a ajouté : « Séparément, et conformément à l’article 31(4) DR, un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA a été nommé pour mener une enquête disciplinaire sur des événements impliquant des supporters qui s’est produit à l’intérieur et autour du stade. »

Les fans ont commencé à se rassembler à l’extérieur de Wembley environ 12 heures avant le coup d’envoi. La foule n’a cessé de croître – estimée dans certains quartiers à 250 000 personnes – avec une ambiance de plus en plus violente à l’approche du coup d’envoi.

Les restrictions COVID-19 ont limité la capacité de Wembley de 90 000 à 65 000 et certains fans ont senti une opportunité de se frayer un chemin. L’une des questions clés auxquelles il faudra répondre à l’avenir sera de savoir pourquoi le périmètre extérieur était si proche du stade. La barrière extérieure de la plupart des sites des tournois du Championnat d’Europe et des Coupes du monde est souvent à un demi-kilomètre ou plus du site lui-même. À Wembley, le périmètre extérieur faisait étroitement le tour du stade, y compris à la base des marches pour accéder à l’extérieur des niveaux supérieurs.

Les stewards et la police ont été débordés alors que des centaines de personnes ont franchi les barrières et ont ensuite couru à l’intérieur. Des témoins oculaires ont déclaré à ESPN qu’une fois à l’intérieur, des dizaines de fans ont pu accéder au stade sans la documentation COVID-19 nécessaire – en particulier la preuve d’un test négatif au cours des 48 dernières heures – ou un billet de match.

Des familles de joueurs des deux équipes ont été touchées. Un groupe de l’entourage italien, dont l’épouse du milieu de terrain Jorginho, a été ému en masse, tandis que des sources ont déclaré à ESPN que les membres de la famille de plusieurs joueurs anglais avaient été maltraités par des fans qui s’étaient introduits de force dans l’arène.

Les escaliers débordaient visiblement de supporters. Andrea Mancini, le fils de l’entraîneur-chef italien Roberto, a déclaré: « Il y avait un désordre avec les fans sans billet et mon siège avait été pris, j’ai donc dû regarder la première mi-temps assis sur les marches du stade. J’ai trouvé une autre place dans la seconde mi-temps. . Peut-être que cela a porté chance. »