L’UEFA lance sa propre enquête sur les finances de la Juventus

L’UEFA a annoncé jeudi qu’elle ouvrait sa propre enquête sur les finances du club de Serie A Juventus.

Plus tôt dans la journée, les médias italiens ont rapporté que les procureurs italiens avaient demandé que l’ex-président Andrea Agnelli et 12 autres accusés soient jugés pour faux comptes et autres crimes.

L’UEFA, l’organisme gouvernemental du football européen, a ensuite publié un communiqué indiquant que la chambre d’enquête de son organe de contrôle financier des clubs (CFCB) avait ouvert une enquête officielle pour déterminer si la Juventus les avait induits en erreur et enfreint les règles.

C’est la deuxième fois cette année que l’UEFA lance une enquête sur la Juventus.

Sa brève déclaration jeudi a indiqué qu’il examinerait si le club turinois avait fourni des informations trompeuses pour résoudre le premier cas avec un “accord de règlement” en août.

Agnelli, le vice-président Pavel Nedved et le reste du conseil d’administration du club de Serie A ont démissionné lundi après des enquêtes des autorités italiennes sur des irrégularités comptables.

L’UEFA a déclaré que sa propre “enquête se concentrera sur les violations financières présumées qui ont été récemment rendues publiques à la suite de la procédure menée par la Commission italienne des sociétés et des échanges (CONSOB) et le procureur de la République de Turin”.

La Juventus faisait partie d’un groupe de clubs, dont le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, qui ont conclu en août un accord pour payer une amende à la suite d’une enquête sur les violations du fair-play financier de l’UEFA.

Le CFCB avait constaté que les clubs n’avaient pas respecté «l’exigence de seuil de rentabilité» au cours des exercices 2018 à 2022. La Juventus a accepté de payer 3,5 millions d’euros.

Annonçant la nouvelle enquête, l’UEFA a déclaré que si elle concluait que “la situation financière du club était significativement différente de celle… au moment où l’accord de règlement a été conclu, ou si des faits nouveaux et substantiels surviennent”, l’ICFC “se réserve le droit de résilier le accord de règlement, prendre toute mesure judiciaire qu’il juge appropriée et imposer des mesures disciplinaires. »

Agnelli a été l’un des architectes de la Super League proposée qui aurait concouru avec la Ligue des champions de l’UEFA.

Après que la plupart des membres déclarés se soient retirés face à une réaction violente du public, la Juventus était l’un des trois résistants, avec Barcelone et le Real Madrid, qui ont soutenu que la compétition était financièrement nécessaire.

Plus tôt, les médias italiens ont rapporté que les procureurs de Turin avaient officiellement demandé à un juge de renvoyer l’affaire en justice.

L’enquête de la CONSOB s’est concentrée sur la question de savoir si la Juve, cotée à la bourse italienne, a présenté de fausses informations comptables aux investisseurs tout en produisant des factures pour des transactions inexistantes liées aux années 2019 à 2021.

– Baisse de salaire –

Plus de 282 millions d’euros (296 millions de dollars) de plus-values ​​provenant de transactions liées à des joueurs comptabilisés dans les résultats financiers de la Juve pour ces années sont en cause.

Les procureurs enquêtent également sur la manière dont le club a comptabilisé les réductions de salaire prises par les joueurs de la Juventus lors de la pandémie de coronavirus en 2020.

La Juventus, que les procureurs ont également désignée comme accusé, a déclaré mercredi dans un communiqué que les allégations dans l’affaire “ne semblent pas fondées”.

Il a défendu la manière dont il avait comptabilisé les réductions de salaire, égales à quatre mois de salaire.

Agnelli est devenu président du club en 2010 à la suite du scandale calciopoli. La Juventus a été reléguée en 2006 pour avoir influencé la nomination des arbitres.

Il est un rejeton de la puissante famille qui dirige le club depuis près d’un siècle. Il siège également aux conseils d’administration du constructeur automobile Stellantis, qui comprend Fiat, basé à Turin, et de sa société holding Exor, qui possède également la Juventus. Ces deux sociétés sont dirigées par le cousin d’Agnelli, John Elkann.

Le parquet de Turin n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande d’information de l’AFP.

