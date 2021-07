L’UEFA interdit la publicité arc-en-ciel à deux quarts de finale

L’UEFA a interdit la publicité utilisant les couleurs de l’arc-en-ciel lors de deux matches de quart de finale de l’Euro 2020 en Russie et en Azerbaïdjan.

La victoire de l’Espagne aux tirs au but contre la Suisse a eu lieu à Saint-Pétersbourg, en Russie, tandis que la République tchèque et le Danemark s’affronteront samedi à Bakou, en Azerbaïdjan.

L’UEFA a déclaré que sa décision était basée sur le respect de la législation locale dans chaque pays.

Un communiqué publié samedi disait : « L’UEFA soutient pleinement l’affichage de tels messages de tolérance et de respect de la diversité, qui ont déjà été affichés dans tous les stades lors des huitièmes de finale et seront affichés par le partenaire de l’UEFA Volkswagen lors des quarts de finale de l’UEFA Euro 2020 à Munich et à Rome.

« L’UEFA exige de ses sponsors qu’ils s’assurent que leurs œuvres sont conformes à la législation locale et nous comprenons que ce n’est pas le cas à Bakou et à Saint-Pétersbourg.

« L’UEFA continuera cependant à mettre en évidence sa lutte contre tous les types de discrimination à travers sa campagne Equal Game dans tous les stades dans tous les matches restants.

« Tous les autres sponsors ont décidé de ne plus utiliser d’œuvres d’art arc-en-ciel dans le tournoi, le mois de la fierté étant terminé. »

La décision a été condamnée par l’association allemande des gays et lesbiennes et le porte-parole Alfonso Pantisano a déclaré à l’agence de presse AFP : « L’audace et la tromperie de l’UEFA sont sans limites.

« Avec cette action, il trahit non seulement les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les trans et les intersexes en Azerbaïdjan et en Russie, mais aussi dans toute l’Europe. »

L’UEFA a été critiquée pendant le tournoi après avoir rejeté une demande d’éclairage de l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel en raison de son insistance sur le fait qu’il s’agirait d’un acte politique contre les nouvelles lois introduites par le gouvernement hongrois.

L’instance dirigeante a également dû démentir les informations selon lesquelles elle aurait empêché les supporters néerlandais d’apporter des drapeaux arc-en-ciel dans la fan zone officielle de la Puskas Arena de Budapest le week-end dernier.