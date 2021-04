Dimanche, le monde du football a été bouleversé lorsque le groupe de géants continentaux a révélé des plans communs pour former leur propre compétition, dans un geste qui aurait pu sonner la fin de la Ligue des champions.

Pourtant, au milieu d’une réaction généralisée, la majorité des tenues ont déjà fait marche arrière.

Mais même si l’ESL semble ne jamais décoller, des sanctions seraient à l’étude pour ses fondateurs, selon un rapport de The Guardian.

Comprenez que l'UEFA envisage maintenant d'imposer des sanctions aux 12 clubs impliqués dans la tentative infructueuse d'établir une Super League européenne séparatiste. – Ed Aarons (@ed_aarons) 22 avril 2021

Le journal britannique dit comprendre qu’il y a un désir croissant de s’attaquer aux clubs renégats, et quel type de discipline sera imposé est à l’étude.

Certains ont suggéré des interdictions potentielles de participer à la Ligue des champions de la saison prochaine, et le Breakaway 12, tel qu’il a été décrit, pourrait être affecté par les modifications apportées en 2024 au nouveau format de la compétition si une proposition de désignation de lieux en fonction des performances passées est éliminée.

Pourtant, alors que le chef de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a menacé que le groupe « souffrir des conséquences » pour « leur erreur », d’autres ont jeté le doute sur le fait qu’ils ne recevaient guère plus qu’une gifle sur les poignets.

Que faire avec eux est la partie la plus délicate. Comment le faire est facile. – Graham Dunbar (@gdunbarap) 22 avril 2021

« Ne retenez pas votre souffle pour quelque chose de grave, après tout, la seule chose qu’ils ont faite a été d’essayer de faire sauter le règlement centenaire du football européen. Je doute qu’ils souffriront beaucoup, » a écrit le journaliste Tariq Panja sur Twitter.

«Que vont-ils faire? Interdire aux vitriers absents de regarder les matchs à Old Trafford? Ou Roman [Abramovich, who] n’a pas mis les pieds en Angleterre depuis 2 ans après avoir regardé les matchs de la Ligue des champions à Stamford Bridge? » Il a demandé.

Panja a également révélé que les chefs de Premier League sont « examine également les sanctions contre les Big Six et les changements de statut pour empêcher ses clubs de pouvoir refaire quelque chose comme ça, y compris des règles pour garantir que les équipes ne peuvent pas partir pendant une période commerciale ».

14 autres équipes de Premier League restent furieuses et des mesures sont prises pour expulser tous les représentants du Big 6 des comités internes du PL. Le sentiment est qu'ils ont utilisé des informations commercialement sensibles glanées auprès de PL pour faire avancer les efforts visant à sécuriser la Super League. – tariq panja (@tariqpanja) 22 avril 2021

« Quatorze autres équipes de Premier League restent furieuses et des mesures sont prises pour expulser tous les représentants des Big Six des comités internes du PL », il a été ajouté.

« [And the] estiment-ils qu’ils ont utilisé des informations commercialement sensibles glanées auprès de la Premier League pour faire avancer les efforts visant à sécuriser [the] Super League. «

En Espagne, où ses deux plus grands clubs n’ont pas encore officiellement admis leur défaite, le suprême de la Liga Javier Tebas a tenu une réunion Zoom avec les dirigeants des clubs de haut niveau.

Lorsqu’on lui a demandé quelle action il entreprendrait contre la paire et l’Atletico Madrid, Tebas a répondu: «Nous ne parlons pas de punitions. La punition a déjà été [done] à leur réputation. «