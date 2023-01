L’UEFA et la FIFA ne peuvent pas bloquer la Super League européenne, selon les règles du tribunal

Les organisateurs de la Super League européenne (ESL) ont remporté mardi une victoire significative dans une salle d’audience de Madrid. A22, promoteurs de la ligue séparatiste, a remporté un appel précédemment déposé contre la FIFA et l’UEFA.

Le tribunal décide que l’UEFA et la FIFA ne peuvent pas punir l’ESL. La FIFA et l’UEFA voulaient sanctionner les organisateurs de l’ESL pour avoir tenté de former la ligue.

Le tribunal qualifie les plaintes de la FIFA et de l’UEFA contre la Super League de naïves et de fragiles

CBS Sports‘ Ben Jacobs a révélé des documents officiels du tribunal concernant la décision. “Pour prétendre qu’en dehors de l’écosystème de l’UEFA et de la FIFA, une compétition de football professionnel indépendante pourrait être librement créée qui pourrait rivaliser avec la leur, à l’abri de leur ingérence. Cela révèle la plus grande naïveté », lit-on dans le communiqué.

“Parce que les accusés ont un pouvoir de marché si fort que de par leur position de monopole, ils sont capables d’intimider, comme ils l’ont fait par des déclarations publiques telles que celles qui ont motivé ce litige.”

« L’initiative de l’entrepreneur qui veut entrer en concurrence est attaquée par le monopoleur qui n’en veut pas et utilise le pouvoir pour faire obstruction. La justification possible de la conduite de la FIFA et de l’UEFA comme une tentative de protéger le modèle sportif européen est, à première vue, une excuse fragile.

La décision intervient six semaines après que la FIFA et l’UEFA ont reçu le soutien de la Cour européenne de justice sur la question. Athanasios Rantos a insisté pour que le tribunal se range du côté des deux instances dirigeantes du sport pour bloquer la formation d’ESL. Rantos a affirmé que les organisateurs de l’ESL devraient respecter les règles de la FIFA / UEFA concernant une ligue séparatiste.

Les organisateurs visent le retour de l’ESL en 2024

Néanmoins, l’ESL pourrait très bien se remettre sur les rails. Le PDG d’A22, Bernd Reichart, a toujours soutenu que la ligue rebondirait dans les années à venir. C’était même après la décision de Rantos le mois dernier. « Il est important d’expliquer le contexte juridique. La Super League n’est pas morte, pas du tout, elle est bien vivante”, a récemment proclamé Reichart.

“Nous avons rencontré plus de 30 clubs dans plus de 10 pays d’Europe, qui partagent notre diagnostic des problèmes du football et pensent que des réformes fondamentales sont nécessaires dans les compétitions et qu’un système approprié de fair-play financier est nécessaire.”

Reichart et le reste des organisateurs de l’ESL ont provisoirement prévu de réintroduire la ligue d’ici 2024. Pour l’instant, seuls Barcelone, la Juventus et le Real Madrid restent fermement dans les plans. Cependant, d’autres clubs pourraient rejoindre le trio massif. Au départ, 12 équipes ont manifesté leur intérêt pour former l’ESL en 2021. Les organisateurs préféreraient une ligue complète de 20 clubs pour compléter la compétition.

PHOTO: NurPhoto