L’UEFA envisage d’étendre la Ligue des champions féminine

On craint de plus en plus que le format actuel de la Ligue des champions féminine l’empêche d’atteindre son plein potentiel.

Ainsi, l’UEFA et d’autres partis influents étudient la possibilité de prolonger le tournoi. La structure du tournoi a changé pour la saison 2021-22. L’UEFA a ajouté une phase de groupes composée de quatre groupes de quatre équipes chacun.

De plus, l’UEFA a consolidé les droits médiatiques afin que le tournoi féminin ait un format plus cohérent avec celui des hommes. Il est donc plus commercialisable auprès des spectateurs et des sponsors. Aux États-Unis, DAZN couvre les matchs féminins de l’UEFA Champions League.

L’UEFA contrainte à étendre la Ligue des champions féminine

Selon un article récent dans Les temps, la Ligue des champions féminine peut croître encore davantage avec l’expansion. L’une des deux choses suivantes doit se produire. Il faut que davantage d’équipes puissent se qualifier. Le mécanisme du coefficient peut également s’ajuster pour donner plus de poids aux meilleures ligues féminines. Rien n’est hors de question à ce stade.

Il existe désormais deux manières de participer au tournoi : la voie des champions et la voie de la ligue. En fonction du coefficient des clubs anglais, un certain nombre d’équipes de Super League féminine (WSL) accéderont directement à la phase de groupes.

Les grosses équipes éliminées très tôt

Chelsea, champion de la WSL la saison précédente, a obtenu un laissez-passer pour la phase de groupes pour la campagne en cours. Vendredi, le tirage au sort sera effectué pour le deuxième tour de qualification, où Manchester United, vice-champion de la WSL, entrera dans le tournoi. Arsenal, qui s’est classé troisième de la WSL, a dû rejoindre la compétition lors du tour de qualification du 6 septembre.

Ils se qualifient pour la finale en battant l’autre équipe aux tirs au but, mais le Paris FC s’impose finalement. La même chose est arrivée à la Juventus lors des tirs au but.

L’essor du football féminin depuis 2021 a suscité des discussions sur la viabilité à long terme de la compétition. En raison des pertes financières que subiraient les clubs, la demande de prolongation ou de réorganisation du tournoi s’est accrue en raison des éliminations précoces de ces équipes.

