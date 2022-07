L’UEFA enquêtera sur Fenerbahçe à propos du chant “Poutine” contre le Dynamo Kyiv lors des éliminatoires de la Ligue des champions

Les fans de Fenerbahce réagissent après que Vitali Buyalsky a marqué pour le Dynamo Kyiv lors de leur match de qualification pour la Ligue des champions à Istanbul mercredi. Seskim Photo/MB Media/Getty Images

L’UEFA a annoncé jeudi qu’elle ouvrirait une enquête disciplinaire contre le club turc de Fenerbahçe pour un groupe de supporters scandant le nom du président russe Vladimir Poutine après avoir concédé un but à domicile au Dynamo Kyiv lors d’un match de qualification pour la Ligue des champions.

Les espoirs de Fenerbahce de participer à la compétition d’élite de la Ligue des champions européenne cette saison ont été anéantis par une défaite 2-1 en prolongation contre Kyiv lors du deuxième tour de qualification à Istanbul mercredi.

Vitaliy Buyalskyi a donné l’avantage aux Ukrainiens à la 57e minute, peu après l’expulsion du milieu de terrain de Fenerbahce Ismail Yuksek lors d’un match tendu.

Le match s’est terminé 1-1 après 90 minutes, mais Kyiv a éliminé Fenerbahce avec un vainqueur à la 114e minute d’Oleksandr Karavaev.

La célébration de Buyalskyi après avoir marqué a été accueillie par les chants de “Vladimir Poutine” par de nombreux fans de Fenerbahçe, provoquant une réaction en ligne condamnant les supporters de l’équipe d’Istanbul et appelant l’instance dirigeante européenne de l’UEFA à prendre des mesures contre le club.

L’UEFA a déclaré qu’un “inspecteur de l’éthique et de la discipline mènera une enquête disciplinaire concernant la mauvaise conduite présumée des supporters de Fenerbahce” lors du match du Dynamo Kyiv, ajoutant que de plus amples informations seraient disponibles ultérieurement.

Vasyl Bodnar, ambassadeur d’Ukraine à Ankara, a déclaré sur Twitter qu’il était attristé par les chants mais a remercié ceux qui se sont opposés aux “actions inappropriées” des fans. “Le football est un jeu équitable. Le Dynamo Kyiv était plus fort hier”, a-t-il déclaré.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, la qualifiant d’opération militaire spéciale pour débarrasser l’Ukraine des fascistes, une affirmation que le gouvernement ukrainien et ses alliés occidentaux ont qualifiée de prétexte sans fondement pour une guerre non provoquée.

Bodnar a ajouté qu’il était “très attristant” d’entendre la réaction des fans de Fenerbahçe à un moment où des civils en Ukraine mouraient dans des attaques russes contre le pays.

L’ambassade de Russie s’est refusée à tout commentaire.

Dans un communiqué jeudi, Fenerbahçe a déclaré que les chants lancés par “certains” supporters ne représentaient pas le club, sa position ou ses opinions, ajoutant qu’il s’opposait fermement à la guerre en Ukraine.

Fenerbahce a déclaré que les chants ont duré 20 secondes et ont été provoqués par les célébrations “exagérées” de certains joueurs de Kyiv après le but.

“Quelle que soit la raison, nous, en tant que Fenerbahce Sport Club, rejetons absolument la réaction provenant de certaines parties de nos tribunes”, a déclaré le club, ajoutant qu’il était injuste de blâmer tous ses fans ou le club pour un acte qui “ne représente jamais nos valeurs.”

La Turquie, membre de l’OTAN, partage une frontière maritime avec l’Ukraine et la Russie dans la mer Noire et entretient de bonnes relations avec les deux. Il a tenté de servir de médiateur dans la guerre et a aidé la semaine dernière à négocier un accord entre les parties belligérantes pour reprendre les exportations de céréales de Kyiv.

Ankara a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’abandonnerait pas ses relations avec l’un ou l’autre pays pour des raisons stratégiques et commerciales, mais a critiqué l’invasion de la Russie et a appelé Moscou à mettre fin au conflit. Il a également fourni un soutien militaire à Kyiv et organisé des pourparlers de paix.