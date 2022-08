L’UEFA enquête sur des géants européens pour des violations présumées des finances – médias

L’enquête porte sur la saison 2020/2021

Vingt grands clubs de football européens, dont le FC Barcelone, criblé de dettes, font l’objet d’une enquête de l’UEFA pour non-respect présumé des règles du fair-play financier lors de la saison 2020/2021, selon un rapport.

Parmi les autres grands noms du groupe figurent Arsenal, le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan, la Roma, Marseille et la Juventus.

Avec le Real Madrid, le Barça et la Juventus sont actuellement coincés dans une bataille juridique avec l’UEFA au sujet de l’échec de la Super League européenne séparatiste et devraient s’attendre à des sanctions le mois prochain, selon un rapport du Times.

Alors que le PSG et Marseille pourraient être punis de manière financière, les équipes italiennes et Barcelone pourraient être frappées de sanctions plus lourdes qui pourraient entraîner des interdictions de compétition ou de réalisation de transferts, selon The Times.

Dans ce que certains ont considéré comme un traitement injuste et peut-être une récompense pour ne pas avoir montré d’intérêt pour la Super League, le PSG s’est vu accorder trois ans pour mettre de l’ordre dans sa maison par l’UEFA après avoir enfreint l’un des points fondamentaux du fair-play financier au cours des trois dernières années. .

Les dépenses des géants soutenus par le Qatar seraient en décalage avec leurs revenus, et L’Equipe a fait état d’un déficit d’environ 30 millions d’euros (29,7 millions de dollars) qui doit être corrigé.

MARCA rapporte que les dirigeants de la Ligue 1, qui comptent des superstars telles que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe, pourraient être sanctionnés financièrement ou frappés de sanctions sportives.

La mauvaise nouvelle pour le Barça arrive à un moment où malgré des dettes d’environ 1,4 milliard de dollars, ils ont quand même réussi à faire une série de nouvelles signatures cet été comme Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde.

En raison de l’incapacité des Catalans à naviguer dans le plafond salarial strict de la Liga, l’ancien objectif de Chelsea, Kounde, n’a toujours pas été enregistré et n’a donc pas encore été en mesure de faire ses débuts dans l’élite espagnole.

La saison 2022/2023 sera la dernière à respecter les règles du fair-play financier.

À partir du prochain mandat, un nouveau système de l’UEFA sera introduit, qui verra les clubs limités à dépenser un pourcentage déterminé de leurs revenus en transferts, frais d’agent et salaires des joueurs.

À partir de 90 % en 2023, la limite tombera ensuite à 80 % en 2024 et 70 % en 2025.

Au cours de l’année, les finances du club seront surveillées par l’instance dirigeante européenne actuellement dirigée par Aleksander Ceferin.