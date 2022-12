L’UEFA doit soutenir l’ESL pour “arrêter” le pouvoir de la Premier League

Le président de Barcelone, Joan Laporta, souhaite que l’UEFA s’associe à une Super League européenne, car le football “en a besoin” pour empêcher les clubs de Premier League de fuir les autres.

Le Barça, le Real Madrid et la Juventus restent debout parmi les 12 membres fondateurs du projet Super League dans leur quête d’une nouvelle compétition pour les meilleurs clubs européens.

Ils soutiennent que la gouvernance du football européen par l’UEFA constitue un monopole illégal dans le cadre de la concurrence européenne, mais un avis consultatif de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la semaine dernière s’est rangé du côté de l’UEFA.

Une décision finale est cependant attendue en 2023, et Laporta a déclaré qu’il restait “optimiste” et a déclaré à l’UEFA qu’il n’était pas trop tard pour que l’instance dirigeante change sa position sur la création d’une nouvelle compétition.

“Nous devons réformer le fonctionnement du football européen”, a déclaré Laporta à Barca TV dans une large interview pour marquer la fin de 2022 jeudi.

“La Premier League passera de 5 milliards d’euros à 7 milliards d’euros de droits de télévision – et la Liga de 2 milliards d’euros à 1,7 milliard d’euros. Les équipes de LaLiga ne peuvent pas rivaliser avec les équipes de Premier League. [Barca] rivaliser à cause de notre histoire, mais [English sides] ont de plus en plus de ressources tout le temps. Cela doit changer.

“Nous espérons que la résolution finale du tribunal au printemps sera favorable et dans l’intérêt des clubs et de la libre concurrence en Europe, ce qui est l’argument avec l’UEFA.

“Nous travaillons dur pour améliorer la concurrence pour la viabilité financière des clubs et pour changer le modèle de gouvernance car dans l’industrie du football, ce sont les clubs qui gagnent le moins [money]. Cela ne peut pas être le cas.

“Je suis optimiste. Je pense que la résolution finale aura un impact similaire à l’arrêt Bosman. Les clubs ont besoin du pouvoir de créer et de gouverner notre [own] concours.

“L’UEFA devrait être à la table des gouverneurs avec nous. Et s’ils ne le sont pas, nous pourrions trouver des investissements d’un pays hors de l’UE avec des ressources pour organiser une compétition. Je pense que le football en a besoin. Mais j’essaie toujours de créer un dialogue, [whether] avec l’UEFA, la Liga… nous sommes ouverts à la discussion.”

Laporta a également minimisé les espoirs de ramener Lionel Messi au club, affirmant qu’il ne voulait pas “générer des attentes pour quelque chose d’extrêmement difficile” à réaliser avec le Paris Saint-Germain espérant prolonger son contrat, avant de prédire un mois de janvier calme. mercato pour le Barça.

“Nous avons fait notre travail pendant l’été”, a-t-il déclaré. “Rien n’indique que nous devrons signer en janvier. L’équipe est très bien équilibrée.”

En termes de signatures, les mains du Barça sont liées par les règles du fair-play financier de la Liga, mais ils pourraient perdre des joueurs, le capitaine Sergio Busquets n’ayant pas encore pris de décision sur l’avenir de son club après avoir pris sa retraite du football international la semaine dernière.

Busquets, 34 ans, a récemment déclaré qu’il était “attiré” par l’idée de déménager à Miami au milieu de l’intérêt de l’Inter Miami et, avec son contrat en juin, a déclaré qu’il voulait des éclaircissements sur son avenir d’ici février.

Un passage à la Major League Soccer en janvier est également sur la table, mais Laporta a clairement indiqué que le Barça voulait qu’il voie la campagne au Camp Nou, où il reste un habitué de l’équipe.

“Nous voulons qu’il reste”, a ajouté le président du Barca. “[Coach] Xavi m’a dit qu’il le voulait jusqu’à la fin de la saison ; il compte sur lui.

“Nous verrons ce que Busquets décidera, maintenant ou cet été, de son avenir. Il a été dit qu’il a maintenant des offres de la MLS, mais j’espère qu’il restera jusqu’à la fin de la saison. Quelle que soit la décision qu’il prendra, ce sera un bien -considéré comme tel.”