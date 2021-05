L’UEFA doit éduquer les officiels sur le racisme avant d’arbitrer les compétitions européennes

Demba Ba a appelé l’UEFA à éduquer ses officiels sur le racisme avant de leur permettre d’arbitrer dans des compétitions européennes.

Ba a été impliqué dans un match de Ligue des Champions en décembre entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir après que le responsable roumain Sebastian Coltescu ait qualifié l’entraîneur adjoint de Basaksehir Pierre Webo de « le Noir ».

En mars, l’UEFA a annoncé que l’arbitre avait été suspendu à la suite d’une enquête.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une punition appropriée, Ba a dit Sky Sports: « Nous n’avons jamais entendu parler de lui. Il n’a jamais parlé je crois. La seule chose que j’ai entendue de lui, c’est quand nous avons parlé directement après cet incident.

«Quelques jours après, j’ai parlé au gars, et il me disait qu’il n’était pas raciste, qu’il avait des amis noirs, bla, bla, bla et tout ça que je peux comprendre. Je ne dis pas qu’il est un raciste, mais il a reconnu qu’il avait commis une grave erreur parce que sur le terrain de football, vous ne faites pas cela – vous ne le faites nulle part.

« Ce qui est fou, c’est que l’UEFA, une entité qui travaille dans toute l’Europe, avec des pays de tous types de langues, avec des nationalités d’arbitres différentes, cela signifie qu’ils n’ont pas donné à leur arbitre la formation avant de commencer.

Demba Ba a exhorté le responsable de l’UEFA à s’excuser publiquement pour les commentaires qui ont déclenché le départ d’un joueur en Ligue des champions. FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

« L’éducation doit être faite avant qu’ils ne commencent à travailler sur le terrain dans toute l’Europe avec différents pays, différentes langues, différentes cultures et différentes personnes. L’éducation doit commencer avant. Elle ne doit pas commencer après que quelqu’un a commis une erreur. »

L’attaquant a également déclaré que le responsable l’avait appelé pour reconnaître son erreur, mais Ba l’avait exhorté à s’excuser publiquement de la même manière que Edinson Cavani de Manchester United s’était excusé pour avoir publié la phrase. « gracias, negrito » sur les réseaux sociaux en novembre.

Bien qu’il soit largement utilisé comme terme d’affection en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, le mot est considéré en Angleterre, ainsi que dans certaines parties de la communauté afro-uruguayenne, comme porteur de connotations raciales, ce qui incite la FA à enquêter sur le poste de Cavani. L’attaquant a été condamné à une interdiction de trois matches et à une amende de 100000 £ par la FA en janvier.

« En fin de compte, il vient de reconnaître qu’il a fait une grosse erreur et c’est tout », a-t-il ajouté. « Il devrait également rendre public et s’excuser. Quand [Edinson] Cavani a fait une erreur – que je ne sais pas si nous pouvons l’appeler une erreur parce que culturellement [in Uruguay] le mot qu’il a utilisé, negrito, un homme blanc peut l’utiliser pour un autre homme blanc – il sort et s’excuse.

«C’est la première étape, car croyez-moi, vous pouvez faire la pire des choses à qui que ce soit, mais si vous venez vous excuser avec la grande intention de vous excuser et de dire: ‘Désolé, je vous ai blessé’, c’est bien parce que tout le monde fait des erreurs.

«Nous pouvons tenir les gens responsables de leurs erreurs, et quand ils viennent s’excuser sincèrement, vous devez accepter, vous savez, mais d’une manière ou d’une autre, nous n’avons jamais vu cela arriver. Et même pas à moi parce qu’il ne me parlait même pas, il parlait à quelqu’un d’autre. »