L’UEFA dit qu’elle n’a pas l’intention de remporter les demi-finales de l’Euro 2020, la finale loin de Wembley

L’UEFA n’a pas l’intention de remplacer Wembley en tant que stade hôte des demi-finales et de la finale de l’Euro 2020, a déclaré l’instance dirigeante du football européen, après que le Premier ministre italien Mario Draghi a demandé que la finale soit déplacée de Grande-Bretagne en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Le Royaume-Uni a enregistré 10 633 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès lundi, portant son bilan à 4,63 millions de cas confirmés et 127 976 décès au total, selon un décompte de Reuters.

Des sources ont déclaré vendredi à ESPN que Wembley pourrait être privé d’hébergement, les matchs étant déplacés dans la capitale hongroise Budapest, si le gouvernement du Royaume-Uni n’autorisait pas les exemptions de quarantaine pour les supporters en visite et les invités de l’UEFA pour assister aux matchs.

« L’UEFA, la FA anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’EURO à Wembley et il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matchs », a déclaré un porte-parole de l’UEFA dans un communiqué envoyé par courrier électronique mardi.

Wembley devrait accueillir les demi-finales les 6 et 7 juillet avant la finale du 11 juillet.

Le Premier ministre italien Draghi a déclaré lundi qu’il était favorable à l’organisation de la finale à Rome, plutôt que dans « un pays où les infections augmentent rapidement ».