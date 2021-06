L’UEFA dit que l’Ukraine doit COUVRIR le slogan des collaborateurs nazis sur le kit Euro 2020 – malgré le fait que le patron du football ait affirmé un « compromis »

Dans un article décousu sur Facebook vendredi, le chef de l’Association ukrainienne de football (UAF), Pavelko, a annoncé qu’un accord avait été conclu avec l’UEFA après une discussion sur l’utilisation des slogans controversés. ‘Gloire à l’Ukraine!’ et « Gloire aux héros ! » sur les kits de la nation pour le tournoi Euro 2020.

Les slogans ont une longue histoire en Ukraine, mais ont pris des connotations plus sinistres lorsqu’ils sont utilisés par des groupes nationalistes qui ont combattu aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont également joué un rôle dans l’Holocauste.

Les kits sont également controversés car ils comprennent un aperçu d’une carte de l’Ukraine qui contient la Crimée, malgré le fait que la péninsule a rejoint la Russie lors d’un référendum sur un glissement de terrain en 2014.

Au milieu de l’indignation en Russie et de la colère des groupes juifs, l’UEFA a d’abord décidé que « Gloire aux héros ! » doit être retiré des chemises – où il apparaissait à l’intérieur du col – comme lorsqu’il est pris avec ‘Gloire à l’Ukraine!’ c’était « de nature clairement politique ».

Cependant, le responsable de l’UAF Pavelko a revendiqué la victoire dans son message Facebook vendredi en écrivant que les maillots originaux seraient toujours disponibles à la vente pour les fans – mais a admis que les kits portés par l’équipe à l’Euro 2020 comporteraient un autre design dans lequel une carte et le slogan ‘Gloire à l’Ukraine’ couvrirait la zone du slogan interdit.

Tentant davantage de présenter l’accord comme une victoire, Pavelko a déclaré que les délégations ukrainiennes de football porteraient des badges portant les deux slogans controversés, tandis que des tournois de jeunes pour enfants pourraient également être organisés.

Cependant, lorsqu’il a été contacté pour commentaires par RT, un porte-parole de l’UEFA a affirmé que le « Gloire aux héros ! » le slogan doit rester couvert sur les kits de l’Ukraine à l’Euro 2020.

« L’équipe ukrainienne a été invitée à couvrir le slogan ajouté « Gloire à nos héros » qui se trouve à l’intérieur du col de la chemise. » la déclaration lue.

« Ceci sera vérifié par le délégué de match de l’UEFA avant chaque match. »

Les nouveaux kits ukrainiens – fabriqués par la société espagnole de vêtements de sport Joma – ont été lancés pour la première fois le week-end dernier et ont incité l’Union russe de football (RFU) à écrire à l’UEFA pour exprimer son mécontentement à l’idée qu’un précédent serait créé en autorisant des slogans politiques dans le sport.

L’Ukraine entame dimanche sa campagne Euro 2020 contre les Pays-Bas à Amsterdam, avant de rencontrer la Macédoine du Nord à Bucarest le 17 juin et de terminer sa campagne du Groupe C contre l’Autriche quatre jours plus tard.