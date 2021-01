Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a réitéré l’engagement de l’instance dirigeante à organiser le championnat d’Europe reprogrammé cette année dans 12 villes du continent comme initialement prévu.

L’événement de 24 pays, qui devait avoir lieu en juin-juillet de l’année dernière, a été reporté de 12 mois en raison de la pandémie de COVID-19.

– Ogden: Comment l’Euro 2020 peut-il survivre à la crise du COVID-19

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le tournoi (diffusé en direct sur ESPN, ESPN2, ESPN + et ABC), qui doit débuter le 11 juin, doit être joué dans 12 villes d’Europe et Ceferin est également optimiste quant au fait que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades.

« Je suis optimiste sur le fait que les choses risquent fort d’être très différentes en ce qui concerne le virus à l’approche du tournoi », a déclaré Ceferin dans un communiqué mercredi.

«Il est important que nous donnions aux villes hôtes et aux gouvernements autant de temps que possible pour formuler une image précise de ce qui sera possible en juin et juillet.

jouer 1:16 Steve Cherundolo dit que l’Euro 2020 est trop proche pour que l’Allemagne limoge Joachim Low et recommence avec un nouveau manager.

« Les supporters sont une si grande partie de ce qui rend le football spécial … Nous devons nous accorder le maximum d’espace pour permettre leur retour dans les stades. »

L’UEFA a déclaré que la date limite de soumission des plans pour accueillir les supporters à l’intérieur des stades avait été reportée au début du mois d’avril.

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré la semaine dernière que Ceferin envisageait d’organiser le tournoi de cette année dans un pays en raison de problèmes de coronavirus.