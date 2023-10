L’UEFA détaille les normes minimales pour les équipes nationales féminines

L’UEFA a publié lundi les détails de son tout premier cadre de normes minimales pour les équipes nationales féminines, après consultations avec les joueuses, les entraîneurs et la FIFPRO Europe.

Le cadre, approuvé par le Comité exécutif de l’UEFA en juin, vise à uniformiser les règles du jeu pour les footballeuses à travers l’Europe.

« L’annonce d’aujourd’hui marque le point culminant de notre stratégie quinquennale en faveur du football féminin, Time for Action », a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, dans un communiqué. « Bien qu’il s’agisse d’une étape importante, nous envisageons déjà les prochaines étapes.

« À mesure que nous progressons, l’UEFA reste pleinement déterminée à soutenir ses associations membres et à responsabiliser les joueurs. »

Le cadre de normes minimales comprend une série de dispositions couvrant la bonne gouvernance, l’entraînement, la formation, les soins médicaux, le bien-être des joueurs, l’hébergement et la rémunération.

Il sera soutenu par le programme d’incitation HatTrick de l’UEFA, qui met à la disposition des associations nationales un total de 22 millions d’euros (23,15 millions de dollars) jusqu’en 2028, chaque association recevant 100 000 euros (105 210,00 dollars) par an.

Les normes minimales établies par l’UEFA incluent l’accès aux installations d’entraînement nationales, l’utilisation maximale des fenêtres internationales et les déplacements vers les sites de match en privilégiant l’itinéraire le plus direct.

Il comprend également au minimum un médecin d’équipe et deux physiothérapeutes lors de tous les matches et séances d’entraînement, ainsi qu’un accord entre les joueurs et l’association sur la rémunération, les politiques parentales et de grossesse et la lutte contre la discrimination.

« Bénéficier des meilleures conditions possibles sur et en dehors du terrain est absolument vital pour que les joueuses puissent performer et, en retour, apporter le succès à leurs équipes nationales », a déclaré Nadine Kessler, directrice générale du football féminin de l’UEFA.

« Nous vivons aujourd’hui dans un paysage hautement compétitif, les normes doivent donc évoluer en parallèle. »