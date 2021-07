L’UEFA demande aux sponsors de ne pas utiliser de publicités aux couleurs de l’arc-en-ciel en Russie et en Azerbaïdjan

L’UEFA a demandé à ses sponsors de ne pas utiliser de publicité aux couleurs de l’arc-en-ciel dans les stades de Bakou et de Saint-Pétersbourg pendant les quarts de finale de l’Euro 2020, a déclaré vendredi Volkswagen. « En raison des inquiétudes de l’UEFA concernant le cadre juridique des sites en Russie et en Azerbaïdjan, l’association nous a informés qu’il ne serait pas possible d’utiliser de la publicité aux couleurs de l’arc-en-ciel sur les panneaux d’affichage à Saint-Pétersbourg et à Bakou », a écrit le géant automobile dans un communiqué envoyé à AFP.

Plus tôt dans le tournoi, lors du match de phase de groupes de l’Allemagne contre la Hongrie, la ville de Munich a voulu illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ.

Mais l’UEFA a refusé l’autorisation des autorités locales.

Plusieurs sponsors européens, dont Volkswagen, ont plutôt diffusé des publicités aux couleurs de l’arc-en-ciel dans les stades lors des matchs des huitièmes de finale, bien qu’aucun de ces matchs n’ait été joué en Russie ou en Azerbaïdjan.

Volkswagen a déclaré qu’elle « regrettait » le dernier refus de l’UEFA, affirmant avoir voulu « envoyer un signal clair en faveur de la diversité ».

La société a déclaré qu’elle serait autorisée à diffuser des publicités aux couleurs de l’arc-en-ciel à Rome et à Londres pendant le reste du championnat d’Europe.

La Suisse affrontera l’Espagne à Saint-Pétersbourg en quart de finale premier vendredi, tandis que le Danemark affrontera la République tchèque à Bakou samedi.

