L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a déclaré jeudi à l’Ukraine qu’elle pouvait conserver une carte montrant la Crimée sur son nouveau maillot national malgré les objections de la Russie, mais devait supprimer l’expression « Gloire aux héros » en raison de connotations militaires.

Le kit de l’Ukraine, qui doit figurer dans le Championnat d’Europe, a suscité des rivalités avec Moscou car il comprend une carte muette montrant la péninsule de Crimée que la Russie a annexée en 2014 mais reste internationalement reconnue comme faisant partie de l’Ukraine.

Un slogan à l’arrière se lit « Gloire à l’Ukraine » tandis qu’à l’intérieur de la chemise se trouvent les mots : « Gloire aux héros » – une salutation militaire en Ukraine.

L’UEFA a déclaré que la carte n’était pas préoccupante étant donné qu’elle reflétait les frontières reconnues par l’ONU, pas plus que l’expression « Gloire à l’Ukraine ».

Mais il a ordonné la suppression de la deuxième phrase, étant donné que « la combinaison spécifique des deux slogans est considérée comme étant de nature clairement politique, ayant une signification historique et militariste », a déclaré un communiqué de l’UEFA.

L’Ukraine avait déclaré que le maillot était un symbole d’unité nationale, et le président Volodymyr Zelenskiy a publié un selfie sur Instagram avec le maillot cette semaine.

Néanmoins, le site d’information ukrainien Vesti.ua a cité l’équipe disant jeudi qu’elle était susceptible de se conformer aux exigences de l’UEFA.

« Très probablement, l’uniforme sera modifié », a déclaré le porte-parole Mykola Vasilkov.

Les relations entre Moscou et Kiev se sont fortement détériorées après l’annexion de la Crimée et le début d’une rébellion séparatiste soutenue par la Russie dans l’est de l’Ukraine en 2014.

Commentant la controverse sur le kit, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré jeudi que le sport ne devait pas être mélangé à la politique.

« Le sport n’est pas un champ de bataille, mais un lieu de compétition ; ce n’est pas une arène politique mais sportive. Devenez des héros du sport et vous aurez votre gloire », a-t-elle déclaré.

L’Ukraine disputera son premier match de l’Euro 2020 contre les Pays-Bas le 13 juin à Amsterdam, et affrontera également l’Autriche et la Macédoine du Nord dans le groupe C.

La Russie affrontera la Belgique, l’équipe la mieux classée au monde, lors de son match d’ouverture à domicile à Saint-Pétersbourg le 12 juin, avant d’affronter le Danemark et la Finlande.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici