L’UEFA décidera du pays hôte de l’Euro 2028 entre la Turquie et le Royaume-Uni/Irlande

L’UEFA prendra bientôt sa décision finale sur les hôtes de l’Euro 2028. L’instance dirigeante du sport en Europe doit choisir soit la Turquie, soit un conglomérat comprenant l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Sports aériens rapporte que l’UEFA choisira la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande. En conséquence, la Turquie se tournerait alors vers l’organisation du tournoi de 2032. La décision finale et le dévoilement des euros 2028 et 2032 interviendront le mardi 10 octobre.

La qualification de 5 pays hôtes pour l’UEFA Euro 2028 pourrait devenir compliquée

Même si les cinq nations pourraient potentiellement accueillir le tournoi de 2028, il reste encore quelques problèmes à résoudre. Selon les règles actuelles de l’UEFA, les hôtes se qualifient automatiquement pour le tournoi. Dans les cas où il y a plusieurs pays hôtes, seuls deux pays se voient attribuer automatiquement des places de qualification pour la phase de groupes de la compétition.

En conséquence, les cinq pays devraient passer par la phase de qualification du tournoi 2028. Cela tient au caractère impossible de la sélection des deux enchères automatiques. Cependant, la répartition finale des équipes qui participeront à la compétition est encore en suspens.

L’UEFA « mal à l’aise » face à l’échec des équipes qualifiées pour l’Euro 2028

Les pays hôtes pourraient passer par le processus de qualification et attendre d’utiliser ces deux places automatiques sur des pays qui n’ont pas participé à la phase finale. Par exemple, si l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse se qualifient pour les 2028 euros grâce au processus, l’Irlande et l’Irlande du Nord pourraient recevoir des offres automatiques. Cela pourrait potentiellement voir les cinq nations à l’Euro 2028.

Néanmoins, ce processus nécessite l’approbation de l’UEFA. Le média susmentionné rapporte que l’instance dirigeante est « mal à l’aise » avec ce scénario. L’UEFA n’aime pas l’idée que des équipes échouent dans le processus de qualification et participent ensuite au tournoi.

Les choses pourraient encore devenir plus compliquées si plus de deux pays hôtes ne se qualifient pas pour la compétition. Cependant, la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande n’est pas exactement une affaire conclue. L’UEFA insiste pour que le quintette et la Turquie soumettent tous deux des propositions complètes lors de la réunion de la semaine prochaine.

PHOTO : IMAGO / Piscinephoto