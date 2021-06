L’UEFA critiquée par des groupes LGBT+ à travers l’Europe pour sa gestion de l’homophobie | Actualités footballistiques

Des groupes LGBT+ ont écrit au président de l’UEFA Aleksander Ceferin pour critiquer l’inaction face à d’éventuels incidents discriminatoires lors des deux premiers matchs de l’Euro 2020 de la Hongrie et la décision d’interdire au stade de Munich d’être illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel.

La lettre a été organisée par la campagne Football v Homophobia et comprend Pride in Football (l’organisation faîtière britannique des groupes de supporters LGBT+), l’EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation) basée aux Pays-Bas et l’Association des travaux publics en Hongrie.

L’UEFA enquête sur d’éventuels incidents discriminatoires lors des deux premiers matches de la Hongrie à l’Euro 2020 à la Puskas Arena de Budapest. L’inclusivité dans le groupe de football Fare a envoyé un rapport mettant en évidence une banderole homophobe dans les tribunes pour leur défaite contre le Portugal, tandis que des chants de singe ont également été entendus lors du tirage au sort avec la France.

Mardi, l’UEFA a rejeté une demande de la Fédération allemande de football et du maire de Munich Dieter Reiter pour que l’Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel pour leur affrontement avec la Hongrie dans le groupe F mercredi en raison des motifs politiques derrière la proposition.

Reiter avait déclaré qu’il voulait illuminer le stade aux couleurs pour protester contre une nouvelle loi en Hongrie qui interdit la diffusion de contenu dans les écoles réputées promouvoir l’homosexualité et le changement de genre. L’UEFA a proposé de nouvelles dates pour l’éclairage du stade.

Les principaux groupes LGBT+ d’Allemagne, de Turquie, de Pologne, du Portugal, de France, de Slovénie, de Russie, de Finlande, d’Espagne et d’Italie ont également signé la lettre qui dénonce l’UEFA pour manque d' »action » concernant les incidents présumés à la Puskas Arena.

Les organisations affirment également qu’il est « tout simplement faux » de la part de l’UEFA de considérer les gestes visant à contester la discrimination LGBT+ comme des actes politiques.

La lettre disait : « Cher M. Ceferin, Président de l’UEFA. Nous sommes un groupement indépendant de groupes communautaires LGBTIQ soucieux de lutter contre l’homophobie dans le football, d’utiliser le football et d’autres sports comme outil pour lutter contre la discrimination, et de travailler avec les groupes LGBTIQ pour surmonter l’exclusion des nos communautés à travers l’Europe.

« Nous vous écrivons en tant que chef de l’UEFA au sujet de nos préoccupations générales face à la montée de l’homophobie dans le football dans de nombreux pays relevant de la juridiction de l’UEFA ces dernières années et également au sujet du tournoi Euro 2020.

« Nous avons été alarmés par des exemples d’homophobie pendant l’Euro 2020 avec des banderoles et des chants en évidence dans certains stades. Nous nous sommes notamment inquiétés de la manière dont les supporters de la Hongrie ont utilisé le cadre législatif de leur gouvernement pour chanter des chansons et brandir des banderoles moqueuses et nier les droits de la communauté LGBTIQ à exister.

« Je suis sûr que vous conviendrez que les droits de l’homme des groupes minoritaires doivent être respectés au sein de la société civile, et tout exemple de ces droits contestés dans des arènes publiques populaires, telles que les matchs de football, doit être mis en œuvre.

Image:

L’UEFA a ouvert une enquête sur le gardien allemand Manuel Neuer portant un brassard arc-en-ciel en l’honneur du mois de la fierté



« Nous n’avons encore vu aucune action de l’UEFA sur les incidents largement rapportés en Hongrie.

« Nous avons salué l’initiative de la Fédération allemande de football (DFB) et du maire de Munich d’éclairer l’Allianz Arena avant et pendant le match Allemagne-Hongrie. Nous avons également noté la déclaration de l’UEFA expliquant pourquoi le geste serait considéré comme politique dans opposition à la position du gouvernement hongrois.

« Nous sommes fermement convaincus que les gestes positifs d’inclusion qui soutiennent les droits humains d’un groupe minoritaire largement exclu du football et de la société ne doivent pas être considérés comme un acte politique.

« Ce n’est certainement pas un acte sur un pied d’égalité avec la législation prohibitive et d’exclusion du gouvernement hongrois. Faire une équivalence entre les deux positions et la réduire à une querelle politique est tout simplement erroné.

« Nous avons pris note de l’engagement de l’UEFA envers votre propre campagne Equal Game ; c’est une opportunité de mettre cette campagne en pratique. Nous exhortons l’UEFA à faire plus et à travailler avec des partenaires, tels que le réseau Fare et ceux d’entre nous parmi ce groupe avec une mission internationale, pour s’assurer que les actions d’inclusion et de solidarité ne sont pas empêchées, et que l’action sur l’homophobie et l’exclusion LGBTIQ correspond aux paroles des campagnes et des engagements. »

Sky Sports News ont contacté l’UEFA pour obtenir une réponse à la lettre et ont offert la possibilité de parler dans une interview à la caméra.

L’instance dirigeante du football européen a également ouvert une enquête sur Manuel Neuer portant un brassard de couleur arc-en-ciel pour les deux premiers matches de l’Allemagne au tournoi. Cependant, il a ensuite été abandonné au motif que le geste était « évalué comme un symbole d’équipe pour la diversité et donc pour une » bonne cause « » et qu’il n’enfreignait donc pas les règles de l’UEFA concernant les manifestations politiques.

Le gardien de but portait le brassard en soutien à la communauté LGBT + pendant le mois de la fierté qui se déroule tout au long du mois de juin.

Un certain nombre de footballeurs, dont le Français Antoine Griezmann qui a tweeté mardi une image de l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel, ont également manifesté leur solidarité avec la campagne.