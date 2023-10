L’UEFA confirme que le Royaume-Uni et l’Irlande sont les seuls candidats à l’accueil de l’Euro 2028

L’UEFA a confirmé mercredi avoir reçu une demande de l’Italie et de la Turquie visant à fusionner leurs candidatures individuelles en une seule pour accueillir le Championnat d’Europe 2032, laissant le Royaume-Uni et l’Irlande comme seuls candidats pour le tournoi 2028.

« L’attribution des deux tournois nécessite encore l’approbation du Comité exécutif lors de sa réunion à Nyon le 10 octobre », a indiqué l’instance dirigeante du football européen dans un communiqué.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Une candidature commune pour accueillir l’Euro 2028 a été déposée par l’Angleterre, l’Irlande du Nord, la République d’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles. La candidature à l’Euro 2028 n’a suscité aucune opposition après que la Turquie s’est retirée de la course et s’est concentrée sur une candidature commune avec l’Italie pour l’Euro 2032.

« Nous sommes impatients de présenter notre candidature à l’UEFA le 10 octobre. Nous vivons une période passionnante et nous avons une proposition très convaincante pour l’UEFA pour l’Euro 2028 », a déclaré la Fédération irlandaise de football.