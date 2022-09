L’UEFA confirme l’interdiction de la Russie pour le tournoi ; La Biélorussie fait match nul malgré la demande allemande

L’UEFA a confirmé mardi que la Russie avait été exclue du Championnat d’Europe 2024.

Les équipes russes ont été bannies en février des compétitions internationales par l’UEFA et la FIFA, quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Un appel russe contre ces décisions a été rejeté devant le Tribunal arbitral du sport.

L’UEFA a également décidé de laisser la Biélorussie participer au tirage au sort de l’Euro 2024 le mois prochain malgré une demande du gouvernement de l’hôte du tournoi, l’Allemagne, de retirer l’équipe car la Biélorussie est un allié militaire de la Russie.

La Biélorussie sera dans le tirage au sort de 53 nations dont la Russie est interdite, bien que les Biélorusses ne puissent pas être placés dans le même groupe que l’Ukraine voisine pour des raisons de sécurité.

Les groupes de qualification seront tirés au sort le 9 octobre à Francfort, et la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser a exhorté la semaine dernière l’UEFA à ne pas laisser jouer la Biélorussie. L’UEFA a déclaré avoir répondu à Faeser dans une lettre confidentielle.

L’UEFA a agi en mai pour interdire à la Biélorussie d’accueillir des matchs et a assuré que ses matchs “à domicile” en territoire neutre ne seraient pas suivis par des supporters.

Imposant les sanctions contre la Biélorussie il y a quatre mois, l’UEFA a déclaré que l’invasion russe de l’Ukraine “avait été facilitée par l’accès accordé depuis le territoire voisin de la Biélorussie”.

Parmi les autres décisions politiques qui limitent le tirage au sort de l’Euro 2024, citons l’extension des blocages de longue date de l’UEFA sur les matchs entre les équipes d’Azerbaïdjan et d’Arménie ou d’Espagne et de Gibraltar, ainsi que celui qui empêche la Serbie et la Bosnie-Herzégovine d’affronter le Kosovo.

L’UEFA intervient également dans le tirage au sort pour limiter les déplacements excessifs et les conditions météorologiques extrêmes potentielles auxquelles une équipe peut être confrontée.