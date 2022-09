L’UEFA confirme la sanction russe mais résiste à la pression sur la Biélorussie

La Russie ne sera pas incluse dans le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2024 le mois prochain, cela a été confirmé

L’équipe nationale masculine russe ne sera pas présente lors du tirage au sort des éliminatoires des Championnats d’Europe 2024 en Allemagne, a-t-on confirmé mardi à l’issue d’une réunion du Comité exécutif de l’UEFA à Hvar, en Croatie.

Il avait été suggéré que la Russie et la Biélorussie seraient expulsées de la prochaine campagne de qualification pour l’événement qui devait avoir lieu dans un peu moins de deux ans, au milieu de la vague de sanctions sportives imposées aux deux pays à la suite de l’armée russe. actions en Ukraine.

Bien qu’il ait confirmé que la Russie serait interdite de qualification, l’instance dirigeante du football européen a jugé bon d’inclure la Biélorussie malgré un appel signalé du ministre allemand de l’Intérieur Nancy Faeser pour les empêcher également de concourir.

L’UEFA a annoncé que la Biélorussie serait séparée de l’Ukraine lors du tirage au sort des éliminatoires du tournoi.

Il a également confirmé que l’Azerbaïdjan et l’Arménie ne seraient pas tirés au sort dans le même groupe de qualification, avec Gibraltar et l’Espagne, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, et le Kosovo et la Serbie, qui seront tous séparés.

“Toutes les équipes russes sont actuellement suspendues suite à la décision du Comité exécutif de l’UEFA du 28 février 2022 qui a été confirmée par le Tribunal arbitral du sport le 15 juillet 2022.», a lu un rapport sur le site officiel de l’UEFA.

“La Russie n’est donc pas incluse dans le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2022-24.”

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté les appels russes concernant leurs interdictions par la FIFA et l’UEFA à la suite des événements en Ukraine cette année.

L’UEFA a autorisé la Biélorussie à continuer de participer à ses compétitions, bien que les équipes du pays doivent jouer leurs matchs «à domicile» sur des sites neutres.

L’Allemagne se qualifiera automatiquement pour le tournoi en tant que pays hôte, tandis que 23 autres places seront disponibles.

Du fait de l’exclusion de la Russie, les 53 nations tentant de se qualifier pour l’Euro 2024 seront réparties en sept groupes de cinq équipes et trois groupes de six équipes.

Dix vainqueurs de groupe et 10 finalistes se qualifieront pour le tournoi, avec trois autres places disponibles via les éliminatoires.

Le tirage au sort des qualifications aura lieu à Francfort le 9 octobre, les matches devant débuter en mars 2023.