L’UEFA Champions League utilisera une nouvelle technologie de caméra pour les appels hors-jeu

La Ligue des champions utilisera un système basé sur caméra pour juger les hors-jeu serrés lors de la phase de groupes à partir du mois prochain, a annoncé mercredi l’UEFA.

La technologie de hors-jeu semi-automatisée, qui a également été approuvée le mois dernier par la FIFA pour la Coupe du monde au Qatar, utilise plusieurs caméras pour suivre plus précisément les membres des joueurs et le moment où une passe clé est effectuée.

La technologie promet des décisions de hors-jeu plus rapides et plus précises que celles actuellement prises avec le système Video Assistant Referee (VAR).

L’UEFA a annoncé qu’elle utiliserait le nouveau système mercredi prochain lors du match de Super Coupe entre le champion d’Europe du Real Madrid et le vainqueur de la Ligue Europa l’Eintracht Francfort à Helsinki avant ses débuts en Ligue des champions le 6 septembre.

Le système a été testé lors du Championnat d’Europe féminin qui s’est terminé dimanche en Angleterre et en Ligue des champions la saison dernière.

“L’UEFA est constamment à la recherche de nouvelles solutions technologiques pour améliorer le jeu et soutenir le travail des arbitres”, a déclaré son directeur de l’arbitrage, Roberto Rosetti, dans un communiqué.

Des appels controversés ont souvent éclaté dans les ligues européennes où les responsables du VAR tracent des lignes à l’écran sur les joueurs pour des appels marginaux. Ils ont été moqués de “hors-jeu des aisselles” à cause des petites marges.

