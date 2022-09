L’UEFA Champions League est un sprint en phase de groupes ; Du marathon à la finale

En cette saison inhabituelle pour le football européen, la Coupe du monde au Qatar a divisé la Ligue des champions en un sprint et un marathon.

La phase de groupes débute mardi et comprime six tours de matchs en huit semaines complètes, avec les derniers matchs de groupe le 2 novembre.

La congestion est causée par l’arrêt du football européen de haut niveau lors d’une Coupe du monde qui se joue du 20 novembre au 20 décembre. 18 dans les mois les plus froids du Qatar.

Dans une saison normale, les équipes ne jouent jamais de matchs de Ligue des champions pendant des semaines consécutives et la phase de groupes se déroulerait jusqu’à la mi-décembre.

Cette fois, les matchs de la Ligue des champions se succèdent en trois séries distinctes consécutives en milieu de semaine pour que les groupes soient terminés avant que de nombreux joueurs ne soient appelés au service de l’équipe nationale.

Pour les équipes qui connaissent un mauvais départ dans les ligues nationales, la Ligue des champions n’offre aucun répit avec deux matchs d’ici le 14 septembre pour donner le ton dans chacun des huit groupes.

“Vous ne pouvez profiter de la Ligue des champions que lorsque les choses se passent bien en championnat (national)”, a déclaré samedi l’entraîneur de Leipzig Domenico Tedesco après la défaite 4-0 de son équipe à l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Leipzig accueille le Shakhtar Donetsk mardi dans le groupe F et affrontera le champion en titre du Real Madrid la semaine prochaine.

Leipzig, Bayer Leverkusen – qui a perdu quatre de ses cinq matches de Bundesliga – et Séville, sans victoire et 16e du championnat espagnol, commencent tous le match de la Ligue des champions depuis la moitié inférieure de leur classement national. Séville a le plus difficile, accueillant Manchester City dans le groupe G mardi. Leverkusen se rendra au Club de Bruges dans le groupe B mercredi.

Le calendrier offre peu de temps pour mettre les choses au point mais beaucoup de temps pour réfléchir plus tard lors d’une pause de mi-saison pour la compétition qui durera plus de trois mois. Le 14 février, la Ligue des champions reprend avec une phase à élimination directe de près de quatre mois.

La finale du 10 juin est la dernière jamais programmée – à l’exclusion de la saison 2020 retardée par la pandémie de COVID-19 – depuis que le titre inaugural de la Coupe d’Europe a été décidé le 13 juin 1956.

Tout cela se résume à une phase de groupes de 59 jours puis à une attente de 220 jours avant que le trophée ne soit décerné à Istanbul.

La façon dont une équipe peut maintenir la forme entre les deux phases fait partie des défis particuliers de ce calendrier sans précédent.

Man City ressemble actuellement à un mastodonte, alimenté par les 10 buts de la nouvelle recrue Erling Haaland lors de ses six premiers matchs de Premier League, et est favorisé par beaucoup pour un premier titre en Ligue des champions.

Pourtant, une inconnue est l’impact sur l’attaquant norvégien d’une pause forcée de six semaines des matchs de compétition alors que la plupart des coéquipiers du club de Haaland jouent à une Coupe du monde éprouvante physiquement et émotionnellement.

Même dans une saison normale, lorsque les huitièmes de finale de la Ligue des champions auraient lieu à la mi-décembre, les dirigeants de club lors du tirage au siège de l’UEFA refuseraient de se vanter d’être jumelés à un adversaire alors sous-performant au niveau national. La sagesse acceptée est que la version de l’adversaire que vous voyez en décembre n’est peut-être pas celle que vous obtenez lorsque la série à deux manches se joue en février et mars.

C’est encore plus vrai cette fois lorsque le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 7 novembre au siège de l’UEFA au bord du lac à Nyon, en Suisse.

La Coupe du monde est un énorme engagement de mi-saison pour de nombreux joueurs clés, et la fenêtre de transfert de janvier, lorsque les équipes peuvent recharger leurs listes, devrait être plus volatile. La première période commerciale après une Coupe du monde est souvent alimentée par la demande de joueurs moins annoncés qui se sont démarqués sur la scène mondiale.

Quelles que soient les histoires racontées par la Ligue des champions lors de cette phase de groupes à partir de mardi, voir la situation dans son ensemble semble loin.

