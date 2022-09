L’UEFA Champions League 2022/23 apporte plusieurs “groupes de la mort”

Le début de l’UEFA Champions League 2022/23 marque le retour de l’Europe et de la première compétition interclubs du monde.

La compétition de l’année dernière a apporté une série de retours avec des finitions spectaculaires. Certains clubs ont fait des miracles, renversant les géants du jeu. Les joueurs individuels ont réalisé des performances de buts herculéennes. Cette saison, attendez-vous à plus de la même chose avec un talent abondant à tous les niveaux.

Comme c’est la norme dans les compétitions pleines de capacités, un «groupe de la mort» apparaît. L’année dernière, Liverpool a fait un travail léger sur un groupe tenace composé de l’Atletico Madrid, de l’AC Milan et de Porto. Il en va de même pour le Bayern Munich contre Benfica, Barcelone et le Dynamo Kyiv. Les groupes de la mort sont divertissants pour les téléspectateurs. Pourtant, la frustration de rendement pour les équipes impliquées.

Les équipes seront très frustrées cette fois-ci. Trois groupes différents plaident pour être le “groupe de la mort” de l’UEFA Champions League 2022/23.

Groupes clés de l’UEFA Champions League 2022/23

groupe A

Ajax (NED) Liverpool (ANG) Naples (Italie) Rangers (OCS)

La saison dernière, l’Ajax a concocté une saison assez décevante. Le club s’est retiré de la Coupe KNVB lors de la finale contre le PSV. Bien qu’il ait atteint les huitièmes de finale, Benfica a arrêté de Godenzonen. Non seulement cela, mais l’Ajax a perdu plusieurs joueurs vedettes. Noussair Mazraoui, Andre Onana, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Antony et le talentueux manager Erik Ten Hag ont tous quitté l’équipe. Bien qu’ils aient fait un travail décent en remplaçant leur puissance de star perdue en obtenant Calvin Bassey, Steven Bergwijn et plus encore, ils pourraient ne pas atteindre la profondeur que les fans néerlandais espèrent.

En revanche, Liverpool a renforcé l’effectif. Les Reds ont perdu de justesse contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière. Comme l’Ajax, il a travaillé pour remplacer ses pertes importantes. Bien sûr, ceux-ci sont pâles par rapport à la tenue néerlandaise. La principale défaite de Liverpool est venue du départ de Sadio Mané vers le Bayern Munich. À sa place, Darwin Núñez et Fabio Carvalho arrivent à Anfield dans l’attaque. De plus, Mohamed Salah et Diogo Jota ont démissionné pour de nouveaux contrats. Malgré la puissance du côté de Jürgen Klopp, c’est un début de saison fragile. Les matchs nuls contre Fulham, Crystal Palace et Everton, combinés à une défaite dans le derby à Manchester United, ont laissé Liverpool derrière le rythme. Quoi qu’il en soit, Anfield devrait aller bien avant la phase de groupes.

Au meilleur de Napoli, c’est une équipe offensive très frénétique qui peut arrêter les choses dans le dos. Au pire, c’est chaotique et qui fuit à l’arrière. La saison 2022/23 a apporté un peu des deux. Dépourvu du défenseur vedette Kalidou Koulibaly, du milieu de terrain Fabian Ruiz et de l’ailier Lorenzo Insigne, le Napoli a tout de même écrasé le Hellas Vérone 5-2. La signature surprise du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia déchire le terrain de jeu de Serie A avec son adepte terminant tôt dans la saison. Mais les matchs nuls contre la Fiorentina et Lecce inquiètent certains fans de Naples, surtout compte tenu de la qualité du groupe A.

La blague courante parmi les fans de football écossais est que les Rangers ont offert à leurs rivaux, le Celtic, une place pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Rangers ont pratiquement porté le coefficient du club écossais en faisant une course profonde dans la Ligue Europa avant de perdre aux tirs au but contre Francfort. Pourtant, lorsque le moment est venu de revendiquer la Premiership écossaise et d’assurer une phase de groupes de la Ligue des champions, ils ont concédé la première place au Celtic, qui n’a pas eu un impact énorme sur le football européen ces dernières saisons. Pourtant, ce n’est pas un problème pour l’équipe de Giovanni van Brockhorst, qui a remporté la Coupe d’Ecosse la saison dernière. Ils ont battu de justesse l’Union St. Gilloise et le PSV pour se qualifier pour la phase de groupes, empêchant ce qui aurait été une énorme tragédie. Ils ont perdu beaucoup de pièces maîtresses, comme Joe Aribo et Calvin Bassey, mais peuvent revenir pour faire une course profonde dans la plus grande compétition d’Europe.

Groupe C

Bayern Munich (ALL) Barcelone (ESP) Inter Milan (ITA) Viktoria Plzeň (CZE)

Quand tout le monde a vu le tirage au sort du groupe C avoir lieu, la réaction immédiate de tout le monde a été ‘Est-ce le groupe de la mort ?‘ Avec trois des plus grands clubs du monde qui se bousculent pour seulement deux places à élimination directe, les scénarios de la dernière journée sont certainement à surveiller.

Barcelone est candidate pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Après avoir renforcé leur équipe en obtenant Franck Kessie et Andreas Christensen sur des transferts gratuits tout en récupérant Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé pour de grosses sommes d’argent, ils ont un début mitigé pour la saison. Ils ont fait match nul contre les éternels candidats à la relégation Rayo Vallecano mais ont gagné contre la Real Sociedad et Valladolid.

Pourtant, le Barça pouvait voir sa kryptonite dans les puissances allemandes du Bayern Munich. Ils ont acquis Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Sadio Mané, Mathijs de Ligt et bien d’autres au cours d’un été mouvementé. Bien sûr, ils n’ont peut-être pas le mur de briques défensif Niklas Süle à l’arrière ou l’attaquant vedette Robert Lewandowski, mais ils ont gagné beaucoup plus qu’ils n’ont gagné. Avec Mourir pourri Renforcés, ils dominent la Bundesliga, inscrivant 16 buts et n’en concédant que deux lors de leurs quatre premiers matches.

L’Inter Milan est une autre équipe avec laquelle il ne faut pas compter. Bien sûr, ils ont concédé les rivaux du Scudetto, l’AC Milan, mais ont connu une excellente saison malgré le fait qu’ils ont été éclipsés par les vainqueurs de la Serie A. Ils ont remporté la Coppa Italia et la Supercoppa Italia, toutes deux contre la Juventus. Ils ont également donné à Liverpool la peur de leur lumière après avoir perdu 2-1 au total contre les éventuels finalistes. Non seulement cela, mais ils ont signé Andre Onana, Robin Gosens, Joaquin Correa et Romelu Lukaku. Ils pourraient certainement faire une longue course jusqu’aux demi-finales ou plus loin.

Viktoria Plzen, la quatrième équipe du groupe C, est tout sauf une réflexion après coup. Le club tchèque a battu des équipes comme le Slavia Prague et le Sparta Prague pour remporter la Première Ligue tchèque et s’assurer une place dans les tours de qualification de la Ligue des champions. Bien que des résultats médiocres en Coupe tchèque et en Ligue de conférence leur aient coûté la notoriété que nous voyons chez les autres outsiders, ils peuvent encore voler quelques points à l’élite européenne.

Groupe H

PSG (FRA) Juventus (Italie) Benfica (POR) Maccabi Haïfa (ISR)

Le groupe H compte trois équipes qui ont beaucoup à prouver sur la scène continentale. Les champions en titre de Ligue 1, le PSG, les géants italiens de la Juventus et les poids lourds portugais de Benfica se disputeront deux places en phase à élimination directe.

Le PSG semble raisonnablement fort alors que la saison reprend. Les Parisiens ont récolté des victoires contre Clermont, Montpellier et Lille sur un score combiné de 17-2. Un match nul à domicile contre Monaco gâche leur saison par ailleurs parfaite jusqu’à présent. Comme la plupart des grands dépensiers européens, le PSG a de nouveaux visages. Après avoir fait tapis en achetant Nuno Mendes du Sporting, Vitinha de Porto, Fabian Ruiz de Naples, Nordi Mukiele de Leipzig et une foule d’autres signatures de type Galactico, ils pourraient venger leur départ anticipé aux mains du Real l’année prochaine en la phase de groupes.

La Juventus tente également un retour, mais elle n’a pas eu la séquence de victoires dont le PSG a bénéficié. Après avoir écrasé Sassuolo 3-0, ils ont fait match nul avec la Sampdoria et la Roma. Leur humble huitième place en Serie A ne reflète pas l’argent qu’ils ont dépensé cet été. Ils ont acquis Angel Di Maria et Paul Pogba sur un transfert gratuit, ont dépensé 41 millions d’euros pour Bremer de Turin et ont acheté les futurs rouages ​​clés Filip Kostic de Francfort et Arkadiusz Milik. La saison dernière s’est terminée sur un gémissement, mais I Bianconeri pourrait revenir avec un rugissement en Ligue des champions.

Benfica n’a peut-être pas certains de ses gros canons de la saison dernière; Darwin Núñez est avec Liverpool, Roman Yaremchuk joue avec le Club de Bruges et le milieu de terrain fiable Everton est de retour au Brasileiro avec Flamengo. Mais ils ont toujours l’air aussi forts que jamais. Ils ont balayé Midtjylland 7-2 au total et ont triomphé du Dynamo Kyiv 5-0 au total lors des éliminatoires de la Ligue des champions. Non seulement cela, mais ils ont remporté leurs quatre premiers matchs dans la Primeira Liga portugaise, montrant leur domination. Bien que la Juve et le PSG soient un niveau au-dessus de Benfica, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas se battre pour une place à élimination directe.

Le Maccabi Haifa FC est sans aucun doute l’outsider du Groupe H. Malgré sa victoire en Premier League israélienne, sa défaite de justesse en Coupe d’État aux tirs au but et sa victoire dans deux autres coupes semi-importantes au cours de la même saison, il a été surclassé en Conference League. Ils n’ont gagné que quatre points dans leur groupe, et des équipes comme Union Berlin, Slavia Prague et Feyenoord n’ont fait qu’une bouchée d’eux. Mais cette saison pourrait être différente. Ils ont battu l’Olympiacos, l’Apollon Limassol et le Red Star en route vers une candidature pour la phase de groupes. Ils pourraient leur enlever quelques points, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils aillent jusqu’à la phase à élimination directe de l’UEFA Champions League 2022/23.