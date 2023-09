L’UEFA autorise le retour des équipes russes U-17 et l’Ukraine donne une réponse

Avec le début de la nouvelle saison, l’UEFA acceptera à nouveau les équipes russes des moins de 17 ans dans ses tournois.

Mardi, l’instance dirigeante du football européen a déclaré qu’elle avait levé l’interdiction frappant toutes les équipes russes. Ces équipes rejoindront les événements continentaux la saison prochaine.

La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Ensuite, la Fédération européenne de football a imposé une interdiction à toutes les équipes nationales et de clubs russes. Mais cela est sur le point de changer. L’instance dirigeante doit arrêter une stratégie pour les équipes masculines et féminines des moins de 17 ans.

L’UEFA autorise les équipes de jeunes russes à participer aux compétitions continentales

« Le football ne devrait jamais cesser de délivrer des messages de paix et d’optimisme », a déclaré l’UEFA dans un communiqué. L’UEFA a déclaré que son interdiction punissait les enfants pour les actions des adultes.

La déclaration est allée plus loin. « Il est particulièrement aggravant qu’en raison du conflit en cours, une génération de mineurs soit privée du droit de participer à des compétitions de football international. » Pour ces raisons, le conseil exécutif a décidé que les équipes de jeunes russes pourraient à nouveau participer aux événements cette saison.

L’annonce de l’UEFA indique qu’aucun match impliquant des équipes russes n’aura lieu sur le sol russe. Ils n’utiliseront pas non plus le drapeau, l’hymne ou l’équipement national russe, selon The Athletic.

L’Ukraine réagit au changement de l’UEFA

De son côté, la Fédération ukrainienne de football (UAF) a sévèrement critiqué la décision de l’UEFA de réintégrer les équipes de jeunes russes. Les autorités ukrainiennes du football ont exhorté leurs homologues internationaux à éviter de jouer contre des équipes russes.

L’UAF a publié une déclaration sur son site Internet.

« L’UAF condamne catégoriquement la décision de l’UEFA de renvoyer l’équipe U17 de la Fédération de Russie aux compétitions internationales. La Fédération ukrainienne de football insiste sur le maintien des décisions antérieures de l’UEFA et de la FIFA interdisant la participation de toutes les équipes russes aux tournois internationaux sous les auspices de ces organisations.

« L’UAF confirme qu’elle ne participera à aucune compétition impliquant des équipes russes et appelle les autres membres de l’UEFA à boycotter également d’éventuels matches avec des équipes de la Fédération de Russie si elles sont autorisées à y participer.

« Nous demandons instamment à l’UEFA de reconsidérer cette décision et de maintenir l’interdiction complète précédente de la participation de toute équipe russe aux compétitions internationales. »

PHOTO : IMAGO / Look Russe