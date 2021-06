L’UEFA ‘arrête l’examen du brassard arc-en-ciel porté par le skipper allemand Neuer’ au milieu de la réaction des militants LGBT

Bien que juin ait été désigné comme le « mois de la fierté », des informations sont apparues dimanche selon lesquelles l’UEFA pourrait empêcher Neuer de continuer à porter le brassard arc-en-ciel tout au long de l’Euro 2020 cet été – bien que l’organisation ait déclaré son opposition à l’homophobie comme élément clé de son message.

Selon des informations en Allemagne, l’association nationale de football, la DFB, aurait pu être condamnée à une amende par l’UEFA pour avoir ignoré les directives sur ce qu’elle considère comme des gestes politiques.

Cependant, ces inquiétudes semblent avoir été apaisées après que la DFB a tweeté que l’UEFA avait « arrêté » un examen dans le brassard.

L’UEFA a partagé aujourd’hui avec la DFB qu’elle avait arrêté l’examen du brassard de capitaine arc-en-ciel porté par @Manuel_Neuer.Dans une lettre, le brassard a été évalué comme un symbole d’équipe pour la diversité et donc pour une « bonne cause ». #EURO2020#GERpic.twitter.com/HFiAAQ6F5D — Allemagne (@DFB_Team_EN) 20 juin 2021

« L’UEFA a partagé aujourd’hui avec la DFB qu’elle avait arrêté l’examen du brassard de capitaine arc-en-ciel porté par @Manuel_Neuer », lire un tweet.

« Dans une lettre, le brassard a été évalué comme un symbole d’équipe pour la diversité et donc pour une » bonne cause « . »

Bien que l’UEFA n’ait pas encore commenté officiellement, le tweet de la DFB suggérerait qu’une enquête quelconque était en cours.

Une tempête de feu entourant l’adoption par Neuer du brassard « Pride » s’est déclenchée en ligne après un tweet d’un législateur associé au parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, qui critiquait farouchement l’utilisation de l’équipe nationale allemande comme méthode d’approbation pour les problèmes LGBT +.

Uwe Junge, ancien chef du groupe parlementaire Alternative pour l’Allemagne Rhénanie-Palatinat, a décrit le brassard de Neuer comme un « brassard de f * ggot« , avant d’exprimer clairement son opposition à une proposition visant à illuminer l’Allianz Arena du Bayern Munich avec des couleurs sur le thème de la fierté avant le match de l’Allemagne contre la Hongrie mercredi.

« Maintenant, tout ce qui manque, c’est de « prendre le genou », et vous allez perdre de plus en plus de fans. Vous devez pouvoir vous le permettre. »

Junge s’est ensuite excusé pour l’insulte homophobe dans son Tweet supprimé depuis.

La critique initiale et les rapports ultérieurs d’une enquête de l’UEFA sur le brassard de Neuer ont été accueillis avec mépris par les militants LGBT.

« C’est inacceptable« , a déclaré Christian Rudolph de l’Association des lesbiennes et des gays en Allemagne, selon Deutsche Welle.

« C’est un signe fatal. Nous sommes actuellement dans le mois de la fierté et lors de l’événement sportif le plus important du mois, le port d’un brassard de capitaine arc-en-ciel doit-il être évité ?

« L’UEFA doit également réfléchir à qui elle représente. Comment les athlètes devraient-ils y penser maintenant ?

« Nous visons un football ouvert. Et nous voulons aussi envoyer un signal ce mois-ci à tous les athlètes de la communauté LGBTI », il ajouta.

« Il était important pour nous que Neuer puisse jouer tout le mois avec le brassard de capitaine arc-en-ciel. Ce sont maintenant aussi les valeurs que représente la DFB. »

La DFB semble prête à s’en tenir à ses armes lorsqu’il s’agit de soutenir la communauté LGBT.

La décision d’afficher les couleurs de l’arc-en-ciel avant le match du groupe F contre la Hongrie était considérée comme une solidarité avec la communauté homosexuelle hongroise.

Beaucoup ont réagi avec colère après que Budapest a adopté une nouvelle loi restreignant le partage de contenu homosexuel et transgenre aux moins de 18 ans, dans ce qui était considéré comme une victoire importante pour le Premier ministre conservateur du pays, Viktor Orban.