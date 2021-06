L’UEFA annonce un remaniement majeur des compétitions interclubs

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a annoncé la fin de la règle des buts à l’extérieur. Photo de Paul Murphy – UEFA/UEFA via Getty Images

L’UEFA a annoncé jeudi que la règle des buts à l’extérieur sera abolie lors des matches à élimination directe des tournois européens à partir de la saison 2021-22.

La règle, qui était en place depuis 1965, était utilisée pour déterminer un vainqueur lorsque les équipes étaient à égalité sur l’ensemble après un match aller-retour. L’équipe qui avait marqué le plus de buts à l’extérieur a remporté la victoire. Mais à partir de maintenant, cela sera remplacé par des prolongations et des pénalités.

Une déclaration de l’UEFA disait : « Suite à la recommandation de la Commission des compétitions interclubs de l’UEFA et de la Commission du football féminin de l’UEFA, le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé aujourd’hui une proposition visant à supprimer la règle des buts à l’extérieur de toutes les compétitions interclubs de l’UEFA (hommes, femmes et jeunes) dès les phases qualificatives des compétitions 2021/22. »

Commentant l’abolition de la règle des buts à l’extérieur, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a déclaré : « La règle des buts à l’extérieur fait partie intégrante des compétitions de l’UEFA depuis son introduction en 1965. Cependant, la question de son abolition a été débattue lors de plusieurs réunions de l’UEFA. Bien qu’il n’y ait pas eu unanimité de points de vue, de nombreux entraîneurs, supporters et autres acteurs du football ont mis en doute son équité et ont exprimé leur préférence pour l’abolition de la règle.

« L’impact de la règle va maintenant à l’encontre de son objectif initial car, en fait, elle dissuade désormais les équipes à domicile – en particulier au match aller – d’attaquer, car elles craignent d’encaisser un but qui donnerait à leurs adversaires un avantage crucial. Là-bas. C’est aussi une critique de l’injustice, notamment en prolongation, d’obliger l’équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l’équipe à l’extérieur a marqué.

« Il est juste de dire que l’avantage à domicile n’est plus aussi important qu’avant. Compte tenu de la cohérence à travers l’Europe en termes de styles de jeu, et de nombreux facteurs différents qui ont conduit à une baisse de l’avantage à domicile, l’UEFA Le Comité exécutif a pris la bonne décision en adoptant le point de vue qu’il n’est plus approprié qu’un but à l’extérieur ait plus de poids qu’un but marqué à domicile. »

Lyon, qui avait remporté les cinq éditions précédentes de la Ligue des champions féminine, a été éliminée par le Paris Saint-Germain en quarts de finale sur des buts à l’extérieur la saison dernière.

En Ligue des champions masculine, le FC Porto et le PSG en ont profité – en éliminant la Juventus et le Bayern Munich – pour atteindre respectivement les huit derniers et les demi-finales.

Tottenham Hotspur s’est qualifié pour la finale 2019 après avoir battu Manchester City et l’Ajax sur des buts à l’extérieur avant de perdre la finale contre Liverpool.

Le changement de règle n’a pas été unanime, a déclaré Ceferin, mais a été effectué après que « l’équité » de la règle ait été remise en question. La décision de supprimer la règle des buts à l’extérieur a été prise par le Comité exécutif de l’UEFA suite à la recommandation de sa Commission des compétitions interclubs et de la Commission du football féminin.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport