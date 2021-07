L’UEFA annonce les hôtes de la finale de la Ligue des champions pour les quatre prochaines saisons

Les quatre prochaines finales de la Ligue des champions de 2022 à 2025 seront organisées respectivement à Saint-Pétersbourg, Istanbul, Londres et Munich, a annoncé vendredi l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

Le stade Krestovsky de Saint-Pétersbourg devait accueillir la finale 2021. Cependant, en raison du report et de la réaffectation de la finale 2020 à Lisbonne en raison de la pandémie de COVID-19 en Europe, les hôtes de la finale ont été repoussés d’un an, Saint-Pétersbourg accueillant désormais la finale 2022.

Istanbul, qui a perdu les droits d’hébergement final de 2021 au profit de Porto pour permettre à un nombre limité de fans d’assister au match, organisera plutôt le match phare en 2023.

Munich, qui devait initialement accueillir la finale de 2023, accueillera désormais le match en 2025 tandis que le stade de Wembley à Londres conservera les droits pour la finale de 2024.

Bilbao et Dublin, qui n’ont pas pu organiser de matches lors du Championnat d’Europe de cette année, ont conclu un accord avec le comité exécutif de l’UEFA et accueilleront la finale de la Ligue Europa en 2024 et 2025 respectivement.

Bilbao accueillera également la finale de la Ligue des champions féminine en 2024.

« Nous avons tous été déçus lorsque la pandémie de COVID-19 a vu les quatre matchs de l’UEFA EURO 2020 s’éloigner de Dublin, c’est donc vraiment quelque chose à espérer dans seulement trois ans », a déclaré le directeur général de la Football Association of Ireland, Jonathan Hill, dans un communiqué. .

« La finale de l’UEFA Europa League 2024 sera un événement historique avec d’énormes avantages économiques pour Dublin et pour l’Irlande, ainsi que le coup de pouce qu’elle donnera à notre jeu dans la préparation de la finale. »

La finale de la Ligue Europa de l’année prochaine se jouera à Séville, Budapest devant accueillir le vainqueur du titre 2023 pour le tournoi des clubs européens de deuxième division.