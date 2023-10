L’UEFA accepte la candidature de l’Italie et de la Turquie pour organiser l’Euro 2032 et laisse le Royaume-Uni et l’Irlande comme seuls candidats pour 2028

L’UEFA a pratiquement confirmé mercredi ses hôtes tant attendus pour le Championnat d’Europe en 2028 et 2032 en acceptant officiellement une proposition de candidature conjointe de l’Italie et de la Turquie pour l’édition 2032.

La Turquie avait également postulé pour l’édition 2028 contre le plan combiné du Royaume-Uni et de l’Irlande, fortement favorisé, qui reste désormais le seul candidat.

« La candidature de la Turquie à l’organisation de l’UEFA Euro 2028 est par conséquent retirée », a déclaré l’instance dirigeante du football européen dans un communiqué.

L’UEFA confirme que la Turquie s’est retirée de sa candidature à l’Euro 2028, ce qui signifie que le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont désormais plus opposés et seront confirmés comme pays hôte le 10 octobre. La Turquie présentera plutôt une candidature avec l’Italie pour l’Euro 2032. pic.twitter.com/nac7MPXLgZ – Ben Jacobs (@JacobsBen) 4 octobre 2023

Les décisions d’organisation des éditions 2028 et 2032 doivent être formellement approuvées par le comité exécutif de l’UEFA réuni mardi prochain à Nyon, en Suisse. Cela devrait être une formalité.

L’UEFA a accepté la candidature Italie-Turquie malgré ses propres règles stipulant que seules les fédérations membres voisines peuvent proposer un co-organisation.

Rome et Istanbul sont séparées par environ 1 400 kilomètres (870 miles) et les vols durent plus de deux heures.

L’Italie a probablement bénéficié du soutien du comité directeur de l’UEFA pour battre la Turquie lors d’un vote face à face, mais ne dispose pas de 10 stades prêts ni ne prévoit d’accueillir un tournoi de 51 matchs à 24 équipes. Il doit construire et rénover un inventaire vieillissant de stades, mais les projets de construction en Italie, comme le remplacement du stade emblématique San Siro à Milan et du Stadio Olimpico à Rome, peuvent être bureaucratiques et lents.

La Turquie dispose de stades et d’infrastructures presque entièrement prêts après un vaste projet de construction national au cours des deux dernières décennies.

L’Euro 2024 sera organisé uniquement par l’Allemagne.

