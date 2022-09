L’UEFA abandonne le plan d’expansion de l’Euro 2028 à 32 équipes

L’UEFA serait prête à abandonner les plans d’expansion de l’Euro 2028 à 32 équipes. Le tournoi, organisé par l’Angleterre et l’Irlande, s’en tient plutôt au format actuel de 24 équipes. L’Euro 2024, avec l’Allemagne comme hôte, utilise également le format actuel.

Initialement, les organisateurs se sont préparés à élargir le champ des équipes impliquées dans la compétition. Ce ne serait pas la première fois de mémoire récente que l’UEFA ferait cela. Avant l’Euro 2016, l’UEFA a élargi la compétition de 16 équipes, qui était le format pendant 20 ans, à 24 nations. L’expansion a permis à des équipes comme l’Islande, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord d’avoir leurs propres courses magiques.

Les travailleurs de l’UEFA ont apparemment hésité devant le projet d’élargir le champ. Tout dépend de la qualité du jeu sur le terrain. Les diffuseurs d’Europe et du monde ont fait part de leurs inquiétudes à l’UEFA. Avec l’extension supposée à 32 équipes, cela signifie que 58% des 55 équipes de l’UEFA peuvent concourir. Avec moins d’équipes impliquées, la qualité de l’ensemble du tournoi diminue.

L’UEFA opte contre l’élargissement de l’Euro 2028

L’instance dirigeante a également envisagé différents ajustements de leurs euros. Cela comprend soi-disant la suppression de la phase de qualification traditionnelle de la phase de groupes. À sa place, la compétition est un tournoi à élimination directe. L’UEFA a même réfléchi à l’idée d’élargir le calendrier assez impopulaire de la Ligue des Nations. Cette dernière suggestion n’a apparemment pas non plus enthousiasmé les diffuseurs.

Le PDG de l’Association des footballeurs professionnels, Maheta Molango, a clairement exprimé son opinion sur l’expansion plus tôt cette année. “Cela ne fait que nuire à la qualité du produit”, a déclaré Molango. « Les enfants ne voient pas la meilleure version de leurs idoles. C’est la réalité. Oui, il peut y avoir un avantage financier à court terme, mais à long terme, nous nuisons au produit.

L’épuisement professionnel des joueurs et des clubs de la région suscite également des inquiétudes. Plus de matches signifie plus de temps de jeu sur le terrain et moins de repos.

Bien que ces rapports aient fait surface jeudi, une annonce officielle finale sur toute extension potentielle de l’UEFA Euro 2028 sera faite en novembre.

PHOTO : Imago / ULMER Pressebildagentur