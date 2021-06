La demande était une réponse à l’adoption par le parlement hongrois d’une loi la semaine dernière qui restreint le partage de contenu homosexuel et transgenre pour les moins de 18 ans, et a été considérée comme une victoire historique pour le Premier ministre du pays d’Europe de l’Est, Viktor Orban.

Alors que l’UEFA enquêtait également sur le capitaine allemand Manuel Neuer pour avoir porté un brassard arc-en-ciel, elle a également confirmé qu’elle ne permettrait pas que le terrain du Bayern Munich soit illuminé aux couleurs.

« Le racisme, l’homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés – et représentent l’un des plus gros problèmes rencontrés par le jeu aujourd’hui« , a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Des comportements discriminatoires ont entaché les deux matches eux-mêmes et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons.

« Cependant, l’UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande. »

Cela a été largement critiqué et, dans le but de clarifier son nom, les organisateurs du tournoi Euro 2020 ont publié une autre correspondance dans la préparation du coup d’envoi de l’important match du groupe F, insistant sur le fait qu’il « respecte l’arc-en-ciel » en changeant sa photo de profil.

« Aujourd’hui, l’UEFA est fière de porter les couleurs de l’arc-en-ciel », il prétendait.

« C’est un symbole qui incarne nos valeurs fondamentales, promouvant tout ce en quoi nous croyons – une société plus juste et égalitaire, tolérante envers tout le monde, indépendamment de son origine, de sa croyance ou de son sexe.

« Certaines personnes ont interprété la décision de l’UEFA de refuser la demande de la ville de Munich d’illuminer le stade de Munich aux couleurs de l’arc-en-ciel pour un match de l’EURO 2020 comme « politique ».

« Au contraire, la demande elle-même était politique, liée à la présence de l’équipe de football hongroise dans le stade pour le match de ce soir avec l’Allemagne. »

« Pour l’UEFA, l’arc-en-ciel n’est pas un symbole politique, mais un signe de notre ferme engagement en faveur d’une société plus diversifiée et inclusive », c’est fini.

Donc l'arc-en-ciel n'est ok que si vous ne jouez pas contre un pays avec un gouvernement homophobe ?

Cela n’a fait que provoquer un contrecoup plus important.

« Donc, l’arc-en-ciel n’est OK que si vous ne jouez pas contre un pays avec un gouvernement homophobe ? » a demandé un sceptique.

« L’arc-en-ciel n’est pas un symbole politique, sauf s’il offense certaines personnes homophobes ? Ok, Uefa, éclaire-le, Munich. » a ajouté un autre lecteur non impressionné.

Illuminez le stade ! 🏳️‍🌈

UEFA : « l'arc-en-ciel n'est pas un symbole politique » Aussi UEFA : « vous ne pouvez pas éclairer votre stade avec un arc-en-ciel parce que c'est politique !

« Pour l'UEFA, l'arc-en-ciel n'est pas un symbole politique (comme c'est pratique) mais un signe de notre ferme engagement envers une gamme plus diversifiée de sources de revenus et l'apparence d'autosatisfaction d'être inclusif. » Là, c'est réparé.

« Quelle serait la punition s’ils le faisaient quand même ? Quelques milliers d’euros d’amende ? Faites-le et prenez le coup, à mon avis », suggéré un autre, en ce qui concerne l’Allianz et le conseil municipal de Munich pressant de l’avant.

« Les empêcher d’éclairer un stade est autant une décision politique que d’éclairer le stade, mais vous avez choisi le camp des oppresseurs », a-t-il ajouté. dit un.

« La NFL a accueilli et soutenu un joueur qui sort cette semaine, vous ne le feriez jamais parce que vous êtes trop faible. »

Non, ce n'est pas le cas. Si la raison pour laquelle ils veulent éclairer le stade est en relation directe avec une loi votée dans un autre pays, c'est politique. L'UEFA a accueilli et soutenu la diversité et l'inclusion et continue de le faire, mais ne laissez pas les faits entraver votre récit.

Une minorité de voix soutenait le corps. « Si la raison pour laquelle ils veulent éclairer le stade est directement liée à une loi adoptée dans un autre pays, c’est politique », a soutenu l’un d’eux.

« L’UEFA a accueilli et soutenu la diversité et l’inclusion et continue de le faire, mais ne laissez pas les faits entraver votre récit. »

Tout sera révélé plus tard dans la soirée, lorsque le monde découvrira si Munich a ignoré les appels de l’UEFA ou si d’autres protestations seront faites par les stars de Die Mannschaft.