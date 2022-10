L’UE vote pour rendre l’USB-C obligatoire sur tous les nouveaux smartphones à partir de 2024, y compris l’iPhone

L’Union européenne a adopté une nouvelle loi exigeant que tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE adoptent des ports de charge USB-C d’ici l’automne 2024, obligeant Apple et tous les autres fabricants de smartphones à se conformer pour vendre légalement leurs appareils au sein de l’Union européenne. membre États.

D’ici l’automne 2024, l’USB Type-C deviendra le port de charge commun pour tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo dans l’UE, les montres intelligentes et les petits appareils tels que les trackers de santé étant exemptés de la décision lorsque le matériel est trop petit pour offrir un USB- Port C.

Pour qu’Apple continue de vendre légalement l’iPhone dans les États membres de l’Union européenne, le port de charge USB-C doit être adopté au plus tard en 2024, bien que des rumeurs suggèrent Apple présentera soit son premier iPhone USB-C à partir de l’année prochaineun an avant la date limite ou abandonnez complètement le port de charge en introduisant son tout premier iPhone à chargement sans fil uniquement.

L’Union européenne a poussé les fabricants, dont Apple, à adopter l’USB-C dans le but de réduire les déchets électroniques et de rendre l’UE plus durable, avec le groupe annonçant plus tôt cette année qu’il avait l’intention d’adopter la nouvelle loiqui a reçu aujourd’hui l’approbation.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.