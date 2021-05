L’UE vole la marche dans la course à l’accord commercial avec l’Inde alors que Boris Johnson annonce un «  partenariat renforcé  »

L’UE est sur le point de voler une marche sur le Royaume-Uni dans la recherche d’un accord commercial post-Brexit avec l’Inde, puisque Boris Johnson n’a annoncé qu’un «partenariat renforcé» avec Delhi.

Bruxelles a salué «une dynamique claire», avec des négociations sur un accord de libre-échange qui doivent être confirmées dès samedi, menaçant de mettre le Royaume-Uni sur la voie lente dans la course aux négociations.

Le Premier ministre a promis que 6 500 emplois seraient créés au Royaume-Uni grâce à des accords commerciaux et d’investissement avec l’Inde, axés sur la santé, la technologie et le développement de vaccins.

L’annonce intervient avant une réunion virtuelle avec Narendra Modi, le Premier ministre indien, mardi – après qu’une poussée spectaculaire de Covid-19 a forcé l’annulation du voyage commercial de M. Johnson.

Mais le «partenariat renforcé» semble certainement être éclipsé par des pourparlers sur un accord commercial à part entière entre l’UE et l’Inde, qui sera confirmé dans quelques jours.

Ces négociations ont été suspendues en 2013 après des désaccords sur les règles tarifaires pour les pièces automobiles et les droits de libre circulation des professionnels, mais leur reprise a été une priorité pour les deux parties.

Cette décision a été discutée lundi dans un appel entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et M. Modi, selon un responsable de la Commission.

«Il existe une dynamique claire pour renforcer nos relations stratégiques sur le commerce, le numérique, le changement climatique et le multilatéralisme», a écrit Mme Von der Leyen sur Twitter. «Je suis encouragé par la perspective d’intensifier nos relations commerciales et d’investissement.»

Les accords commerciaux avec l’Inde et les États-Unis sont les priorités du gouvernement, les partisans du Brexit ayant déjà promis qu’ils seraient livrés facilement et rapidement.

Mais le président américain Joe Biden bloquant également les négociations, le Royaume-Uni a été contraint de se concentrer sur des accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, bien que ces accords n’offrent pratiquement aucun gain économique.

« Le Premier ministre peut parler en platitudes des futurs objectifs commerciaux, mais nous n’avons pas encore vu l’afflux d’accords de libre-échange post-Brexit qui a été promis », a déclaré Sarah Olney, porte-parole libérale démocrate pour le commerce.

«On peut dire la même chose des relations commerciales avec l’Inde à ce stade, et il est extrêmement douteux qu’un ALE complet soit envisagé.»

Le Royaume-Uni et l’Inde dévoilent un paquet contenant plus de 533 millions de livres sterling de nouveaux investissements indiens au Royaume-Uni, dont 200 millions de livres sterling soutenant une croissance à faible émission de carbone.

Il comprend un investissement de 240 millions de livres sterling par le Serum Institute dans son activité de vaccins, la société ayant déjà commencé des essais au Royaume-Uni d’un vaccin nasal à dose unique contre le coronavirus.

Les accords d’exportation britanniques avec l’Inde coûteront plus de 446 millions de livres sterling et comprendront du matériel chirurgical robotique qui sera introduit dans les hôpitaux indiens, selon le n ° 10. On s’attend à ce que plus de 400 emplois soient créés au Royaume-Uni.

M. Johnson a déclaré: «Comme tous les aspects des relations entre le Royaume-Uni et l’Inde, les liens économiques entre nos pays rendent nos peuples plus forts et plus sûrs.

«Au cours de la prochaine décennie … nous doublerons la valeur de notre partenariat commercial avec l’Inde et porterons la relation entre nos deux pays à de nouveaux sommets.»

Les deux dirigeants annoncent également une «intention commune de commencer à travailler en vue d’un accord de libre-échange global» qui, on l’espère, permettra d’atteindre ces objectifs.