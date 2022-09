Les pays de l’Union européenne seront contraints de réduire leur consommation d’électricité de 5 % pendant les heures de pointe dans le cadre de propositions visant à éviter une crise énergétique hivernale imminente.

Le projet de plan de l’UE vu par Politico et Reuters – qui comprend également des taxes exceptionnelles sur les entreprises énergétiques – est conçu pour tempérer la flambée des coûts énergétiques qui alimentent également l’inflation et garantir que les États membres disposent de suffisamment de carburant pour traverser les mois les plus froids.

Le groupe de 27 nations a accusé Moscou d’utiliser du gaz comme arme en réduisant les approvisionnements en réponse aux sanctions que le bloc – avec ses alliés – a imposées au début de la guerre en Ukraine.

“Jamais auparavant ce Parlement n’avait débattu de l’état de notre Union alors que la guerre faisait rage sur le sol européen”, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les pays de l’UE ont déjà convenu de réduire leur consommation de gaz de 15 %, et le stockage de gaz est désormais plein à 84 %, dépassant l’objectif de remplissage de l’UE avant l’hiver.

Mais les analystes affirment que l’Europe devra encore réduire sa consommation de gaz pendant l’hiver pour éviter que les installations de stockage ne s’épuisent.

Parmi l’ensemble de mesures visant à atténuer l’impact de la flambée de l’inflation figure un prélèvement exceptionnel pour récupérer ce que la Commission européenne a décrit comme des “bénéfices inattendus” des centrales électriques européennes non alimentées au gaz, liés à la flambée des prix du pétrole et du gaz alimentée par la réduction de Provisions.

“Ces entreprises réalisent des revenus qu’elles n’ont jamais comptabilisés, dont elles n’ont même jamais rêvé”, a déclaré Mme von der Leyen au Parlement européen à Strasbourg.

Il est “mal de recevoir des revenus et des bénéfices records extraordinaires bénéficiant de la guerre et sur le dos de nos consommateurs”, a-t-elle ajouté.

“Les bénéfices doivent être partagés et acheminés vers ceux qui en ont le plus besoin.”

Lire la suite:

La Russie renonce à rouvrir un important gazoduc

La sécheresse inflige des “impacts graves” sur la production d’énergie de l’UE

Le directeur adjoint de l’environnement de Chatham House, Antony Froggatt, a déclaré que les objectifs et les taxes sont des “écarts importants” par rapport à la politique britannique.

Il a déclaré qu’il y avait “peu de mention de l’importance des mesures axées sur la demande” dans le discours du Premier ministre Liz Truss la semaine dernière, qui promettait un renflouement d’urgence de plus de 100 milliards de livres sterling aux ménages pour les aider à payer leurs factures d’énergie. Mme Truss s’oppose à une nouvelle taxe exceptionnelle sur les producteurs d’énergie.

Bruxelles a déclaré que ses plans fiscaux exceptionnels permettraient de lever 140 milliards d’euros sur les bénéfices des sociétés énergétiques pour amortir le coup des prix record de l’énergie cet hiver. L’argent est susceptible d’attirer un “soutien significatif” pour la politique des États membres, a déclaré M. Froggatt à Sky News.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:44

La Russie ferme le gazoduc vers l’Europe



Les entreprises pétrolières, gazières, charbonnières et de raffinage seraient tenues de verser une “contribution de solidarité” de 33% de leurs bénéfices excédentaires imposables à partir de l’exercice 2022, selon Reuters.

Les parcs éoliens et solaires et les centrales nucléaires seraient confrontés à un plafond de 180 euros (156 £) par mégawattheure (MWh) sur les revenus qu’ils reçoivent pour la production d’électricité, les gouvernements récupérant tout excédent de trésorerie et le recyclant pour soutenir les consommateurs.

Le projet pourrait encore changer avant sa publication alors que les gouvernements règlent les détails, les approuvant éventuellement lors d’une réunion des ministres de l’énergie le 30 septembre.

S’exprimant à la fin de l’été le plus chaud de l’histoire du continent, Mme von der Leyen a souligné à quel point “la crise climatique pèse lourdement sur nos factures”, les vagues de chaleur augmentant la demande d’électricité et fermeture des centrales hydroélectriques et nucléaires.

Bien qu’elle n’ait fait aucune annonce majeure sur la politique climatique, la présidente de la CE a promis 3 milliards d’euros (2,6 milliards de livres sterling) pour une nouvelle banque européenne de l’hydrogène pour aider “[build] le futur marché de l’hydrogène ».

Elle a appelé à une meilleure adaptation face à l’augmentation des sécheresses et des incendies, promettant de doubler la capacité de lutte contre les incendies au cours de l’année prochaine.