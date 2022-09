Le règlement vise à protéger contre l’ingérence politique dans les décisions éditoriales

La Commission européenne a dévoilé de nouvelles réglementations radicales qui, selon elle, protégeront les médias indépendants contre l’ingérence et la surveillance politiques. La loi sur la liberté des médias, publiée vendredi, interdira l’utilisation de logiciels espions et d’autres tactiques de surveillance contre les journalistes et les membres de leur famille, et interdira la perquisition et la saisie des bureaux des médias – sauf “pour des raisons de sécurité nationale», auquel cas les forces de l’ordre doivent s’acquitter d’une lourde charge de la preuve.

La législation obligera également les entreprises de médias à divulguer leur propriété et tout conflit d’intérêts susceptible d’influencer leurs reportages au nom de la garantie “pluralisme des médias» en imposant la transparence. L’Association européenne des médias de magazines et l’Association européenne des éditeurs de journaux ont déjà contesté cette partie de la loi, arguant qu’elle empiète sur leur «liberté d’investir et d’entreprendre.”

La loi formera également un «indépendant« European Board for Media Services, qui sera peuplé de »autorités nationales des médias» et chargé de conseiller sur les questions réglementaires, y compris l’attribution de la publicité d’État et la concentration du pouvoir entre les mains de quelques conglomérats médiatiques. Cet organe est également destiné à se prémunir contre l’intrusion de médias non européens qui “présenter un risque pour la sécurité publique» et veiller à ce que les plateformes Internet mondiales se conforment aux initiatives supposées volontaires de l’UE telles que le Code de bonnes pratiques contre la désinformation.















Alors que la loi vise à protéger contre le «suppression injustifiée de contenus médiatiques produits selon les normes professionnelles“, il comprend de larges lacunes permettant la suppression d’un tel contenu dans le cas de”risques systématiques tels que la désinformation», un terme qu’il évite de définir mais qui a été utilisé ces dernières années par les gouvernements occidentaux pour marginaliser et censurer les points de vue dissidents.

Plus tôt cette année, l’UE a carrément interdit RT et Spoutnik dans un mouvement de censure sans précédent, citant “désinformation systématique» concernant le conflit en Ukraine et a révisé son Code de pratique sur la désinformation pour cibler explicitement la Russie et les médias russes. Signataires de ce «volontaire” Le pacte inclut Google, Microsoft, Twitter, TikTok et Meta. L’année dernière, le bloc s’est également associé à l’entrepreneur du Pentagone NewsGuard pour faire avancer sa lutte contre “désinformation.”

Plusieurs gouvernements européens ont été critiqués pour ingérence dans la pratique légitime du journalisme ces derniers mois, dont la Grèce, qui a piraté le téléphone d’une journaliste financière, et l’Allemagne, qui a saisi le compte bancaire d’une journaliste et l’a menacée de trois ans de prison parce qu’elle de son reportage.